Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yola çıktığımızda savunma sanayindeki gücümüz yüzde 20’lerdeydi, şimdi yüzde 68’e ulaştı. Yeter mi yetmez, daha da çıkacağız” diye konuştu. Karasu’da “BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması”nda konuşan Erdoğan, program kapsamında modernize edilen 2 bin 700 çalışanın görev yaptığı İzmir Pınarbaşı’ndaki fabrikanın açılış töreninin gerçekleştirileceğini, İstanbul Teknik Üniversitesi Test Laboratuvarı’nda Türkiye’nin ilk yerli 600 beygir gücündeki motorunun test çalıştırmasının yapılacağını ve Karasu’da da “Türkiye’nin savunma sanayini bir üst lige taşıyacak”, “milletin gurur abidelerinden biri olacağına inandığı” BMC Üretim ve Teknoloji Üssü’nün birinci kısmının temel atma töreninin yapılacağını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Toplam yatırım büyüklüğü 500 milyon dolara ulaşacak BMC Üretim ve Teknoloji Üssü tüm etaplarıyla faaliyete geçtiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacak. Tesisin tüm üniteleriyle hizmete girdiğinde ülkemiz ekonomisine, senelik 5 milyar dolarlık katma değer oluşturmasını bekliyoruz. Kendi ihtiyaçlarımız haricinde Katar başta olmaz üzere dünyanın pek çok farklı ülkesine yıllık 1 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

DİMDİK AYAKTAYIZ

Ne dediler? ‘Türkiye battı, bitti, yatırımlar durdu, üretim durdu.’ Hepsine inat, yatırımlar da devam ediyor üretimler de devam ediyor. Bu ülkeyi hazmedemeyenler, bu ülkenin duruşuna katlanamayanlar, isteseniz de istemeseniz de bu millet, bu ülke, dimdik ayaktadır ve dimdik ayakta olarak da yoluna devam edecektir.

Şayet geçmişte yaşadığımız acı hadiselerin tekrarlanmasını istemiyorsak, yapmamız gerekenler bellidir. Türkiye savunma sanayi başta olmak üzere tüm kritik alanlarda sadece kendisine yeterli olmakla kalmayıp, bütün dostlarının ihtiyaçlarının karşılayacak düzeye gelme mecburiyetindedir. Yakın çevremizde olduğu gibi bazı ülkelerin millî güvenliklerini tamamen başkalarına havale etme seçenekleri bulunabilir. Hatta içinde yaşadığımız çalkantılı süreçte kimi toplumlar paralarının gücüyle emniyet satın alabileceklerine de inanabilir. Ancak bizim hem coğrafi, kültürel hem de tarihî sorumluluklarımız itibarıyla böyle bir hakkımız, imkânımız, böyle bir ihtimalimiz de yoktur.

Türkiye, askerî kapasitesiyle, ekonomik, siyasi ve diplomatik kabiliyetleriyle güçlü olmak zorundadır. Bilhassa savunma sanayisi alanında caydırıcılığımız mutlaka çok yüksek olmak durumundadır.”

AK PARTİ 6 İLÇEDE 'MEVCUT BAŞKANLARLA DEVAM' DEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart mahallî seçimlerinde Sakarya’da yarışacak ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Ekrem Yüce’yi daha önce AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’li belediye başkanının bulunduğu Sakarya’da Arifiye, Geyve, Karapürçek, Kocaali, Pamukova, ve Serdivan’da mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi. Cumhur İttifakı kapsamında Taraklı ilçesinde MHP’li adayını destekleyecek olan AK Parti, eski il başkanı ile 3 ilçe başkanını aday çıkardı.

Sakarya’daki 15 ilçe belediye başkan adayları alfabetik sıraya göre şöyle: Adapazarı: Mutlu Işıksu, Akyazı: Bilal Soykan, Arifiye: İsmail Karakullukçu, Erenler: Fevzi Kılıç, Ferizli: İsmail Gündoğdu, Geyve: Murat Kaya, Hendek: Ali Kemal Sofu, Karapürçek: Orhan Yıldırım, Karasu: İshak Sarı, Kaynarca: Murat Kefli, Kocaali: Ahmet Acar, Pamukova: Cevat Keser, Sapanca: Özcan Özen, Serdivan: Yusuf Alemdar, Söğütlü: Koray Oktay Özten, Taraklı: İbrahim Pilavcı(MHP)

Erdoğan buradaki konuşmasında il ve ilçe teşkilatlarını bir defa daha uyardı. Sakarya’da 12 binden fazla yeni seçmenin olduğunu belirten Erdoğan “Şehre yeni gelen seçmen sayısı 16 bin 500. Bir önceki seçimde oy kullanıp da listelerde olmayan kişi sayısı 11 bin 500. Üyemiz olup da seçmen kaydı bulunmayanların sayısı 6 binin üzerinde. Bu yüzden seçmen kütüklerinde isimleri yer almayan üyelerimizin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız. İlinize ve ilçenize gelmiş üyelerimizle hemen irtibat kuracaksınız. Üyemiz olmayan vatandaşlarımıza da ‘hoş geldiniz’ ziyaretine gideceksiniz” dedi.