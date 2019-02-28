Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Milli mücadelemizin ateşi Erzurum'da yakılmıştı. Erzurum Kongresi'nde ne denmişse Kurtuluş Savaşı'nda o yapılmıştır. Erzurum Kongresi'nin 100. yıldönümünü de coşkuyla kutlamanın yanında gelecek nesillere kalacak eserler ortaya koymalıyız.

''VATAN BİR BÜTÜNDÜR BÖLÜNEMEZ''

Unutmayın vatan bir bütündür bölünemez. İlkemizi bir asır önce buradan haykırmıştır. Manda ve himaye yani vesayet kabul edilemez şiarını bir asır önce Erzurum'da tüm dünyaya ilan etmiştik.

''ÇOK SEVİYORLARSA ORAYA GİTSİNLER''

Ama birileri ne diyor? Ülkemizde bölücü terör örgütünün desteğinde olanlar ne diyor? Bu ülkeyi bölemeyecekler. Kürdistan Kuzey Irak'ta, çok seviyorlarsa oraya gitsinler. Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok. CHP, HDP, sözde İYİ Parti ve ne yazık ki Saadet Partisi. Dördü bir araya gelmişler.

''CHP İLE KOL KOLA OLAN ONLAR GİBİ OLACAK''

Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Ya huyundan ya suyundan bir yerden kapacak. CHP ile kol kola olan onlar gibi olacak. Aynı şekilde İYİ Parti ile HDP ile... Bunlar bir ittifak oluşturmuşlar. Bizim ittifakımızı adı Cumhur İttifakı. Nerede başladı? 15 Temmuz'da başladı. Temennim odur ki pazara kadar değil mezara kadar yürüyelim.

''BUGÜNE KADAR ERZURUM'A 24 KATRİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK''

Bugüne kadar Erzurum'a 24 katrilyon lira yatırım yaptık. Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından olan Atatürk Üniversitesi bünyesinde Açıköğretim Fakültesi'ni kurduk.

''ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ'Nİ KURUYORUZ''

Sağlıkta 24'ü hastaneden oluşan toplam 94 adet tesisi şehrimize kazandırdık. 1200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesi'ni inşallah kuruyoruz. Erzurum şehir hastanesi konforu ile tanışacak. Erzurum'un kent içi trafiğini tramvay ile rahatlatmak için çalışmalara başladık.

''2019'DA İSPİR'E 2021'DE DE KÖPRÜKÖY'E DOĞALGAZ ARZI YAPACAĞIZ''

2019 yılında İspir'e 2021 yılında da Köprüköy'e doğalgaz arzı yapacağız. Erzurum'a 6 baraj 14 gölet inşa ettik. 11 baraj ve 5 gölet daha inşa ediyoruz. Erzurumlu çiftçilerimize yaklaşık 1,5 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik.

''BAY KEMAL; SEN İZMİR'E SU VEREMİYORDUN, KİMİ ALDATIYORSUN?''

Bay Kemal, 'Ankara'da İstanbul'da belediyeleri alırsak suyu ucuzlatacağız' diyor. Bay Kemal; İzmir sendeydi İzmir'de Muğla'da suyu ucuzlattın mı? Sen İzmir'e su veremiyordun, kimi aldatıyorsun? Akşam yalan sabah iftira hayatı bu. SSK genel müdürü iken bunlar ölüleri bile rehin aldılar.

''BAY KEMAL SEN DARBECİSİN''

Bugün 28 Şubat yani 28 Şubat 1997 postmodern darbesinin demokrasimiz adına o utanç gününün 22. yıldönümü. Yani benim başörtülü kızlarım üniversitelere alınmadığı günün bir yıldönümü. Bu çileleri bu CHP ile çektik. Bu CHP zihniyetidir bu. Camilerimizi ahıra çeviren bu CHP zihniyetidir. O zaman başörtülü kızlarımızı odalarda hesaba çeken rektör yardımcısı hanım daha sonra CHP'nin milletvekili oldu biliyorsunuz. Bizimle yan yana geldiklerinde başka konuşuyorlar sırtlarını döndüklerinde başka. Bizi aldatamazsınız. Bugün Türkiye'nin beka meselesinden söz ettiğimizde bazıları bunu istihza ile karşılıyor. Türkiye son 6 yıldır tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok sayıda saldırıya maruz kaldı. Bay Kemal Yenikapı'da gece 23.15 tankların arasından geçmek suretiyle Bakırköy Belediyesi'ne giden sen değil miydin? Bir telefondan haykırışla milletim sokaklara dökülmüştü. Bay Kemal bütün bu tabloları Bakırköy Belediyesi'nde kahvesini yudumlayarak izliyordu. Bay Kemal, sen darbecisin darbeci, sen darbecilerle berabersin. Geçmişinizde de zaten bu var. Kendinizi aklayamazsınız. Menderes'le iki arkadaşının ipini çekenlerin zihniyeti neyse senin zihniyetin de odur. Şimdi de bölücü terör örgütü ile berabersin. Nereye kaçıyorsun?

''ŞİMDİ YOKLUK KUYRUĞU YOK VARLIK KUYRUĞU VAR''

Sizin CHP olarak tarihinizde yokluklar kuyruğu vardı Bay Kemal. Şimdi yokluk kuyruğu yok varlık kuyruğu var. Fiyatlar yarı yarıya indi.''