Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'ye dönük bir tutum gibi gösterilmeye çalışılıyor Türkiye Suriye'deki savaşla birlikte hava savunma ihtiyacı üst düzeye çıktı. Patriot elde etmeye çalışıldı ama bu mümkün olmadı. Türkiye'nin taleplerine olumlu karşılık verilmedi. Hava sahası tehditlere açık hale gelen Türkiye'nin NATO müttefiklerince desteklenmesi gerekirdi. Türkiye kendi güvenliğini sağlayacak arayışları sürdürdü. Hava savunma sistemi elde etmek en önemli ihtiyaçlardan biri. Patriot vermeyen S-400 alınması konusunda yanlış açıklamalarda bulunuyor. S-400'ler Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeydeydi. Maliyet ve teknoloji paylaşımı açısından bu arayışı sürdürmemiz gerekliydi.

"TÜRKİYE BİRİLERİNİN KAPRİSLERİNİ BEKLEYEMEZDİ"

Burada yapılan açıklamalar Türkiye'ye dönük vizyonsuz açıklamaların hiçbir önemi yok. Birilerinin kaprislerini bekleyecek durumda değildi Türkiye. Daha önceden NATO üyesi olan olmayan 23 ülkeye S-300 satılmıştır. Türkiye'ye karşı böyle tavır gösterilmesi çifte standarttır. Neden Yunanistan'a S-300 olmasını normal karşılıyorlar. Bulgaristan, Yunanistan ve Slovakya da NATO'da.

Bu konudaki açıklamaların sınırı aştığını, hatta F-35 programına Türkiye'nin katılımının yeniden değerlendirilmesi gibi izansız ve mantıksız bir noktaya vardığını, NATO müttefikliğine yakışmayan birtakım söylemler kullanıldığını görüyoruz. Bunlar doğru açıklamalar değil. Müttefikler arasında işler konuşularak halledilir. Bu şekilde tehditler Türkiye'nin kapısından içeriye girmez. Türkiye'de de kimse bunu duymaz.