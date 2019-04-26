Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalın, Türkiye-Hindistan ilişkilerinin tarihi temelleri bulunduğunu belirtti.

Türklerin Hint-İslam medeniyetinin inşasında çok önemli roller üstlendiğini aktaran Kalın, modern dönemde iki ülke ilişkilerinin yeni bir ivme kazandığını söyledi.

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'deki Hindistan ziyaretiyle yeni hedefler belirlendiğini anımsatan Kalın, şunları kaydetti:

"Bu hedeflerden biri olan 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır. G20 üyesi iki ülkenin ticaret potansiyeli elbette bundan daha fazladır. Siyasi ve diplomatik ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular da gündemimizde yer almaktadır. Kültür ve Turizm alanlarında yeni iş birliği imkanları üzerinde çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2017'deki Delhi ziyaretinde ifade ettikleri gibi terörizmin her türüne karşı kararlı duruşumuz değişmemiştir. Özetle Türkiye-Hindistan ilişkileri hak ettiği seviyeye ulaşacaktır."