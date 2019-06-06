Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile ve  babası Ahmet Erdoğan ile FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi  Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) şehit edilen Erol Olçok ve oğlu Abdullah  Tayyip Olçok'un kabirlerini ziyaretinin ardından Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'ne  gitti.

Burada vatandaşların ilgisiyle karşılanan Erdoğan'ı, Mehmet Emekçi  evine davet etti. Emekçi ailesini kırmayarak evlerine misafir olan Erdoğan'a oğlu  Bilal Erdoğan da eşlik etti. Emekçi ailesiyle sohbet eden Erdoğan, Mehmet  Emekçi'nin hasta oğlu Murat'la da yakından ilgilendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra oğlu Bilal Erdoğan ile 98 yaşındaki  Vesile Soyutürk ve eşi 110 yaşındaki Mustafa Soyutürk'ü de evlerinde ziyaret etti. Erdoğan, ziyarette Soyutürk ailesi ile sohbet etti.