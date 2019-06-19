Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Yatırım bedeli 1 milyar 188 milyon lirayı bulan 24 ayrı eser ve hizmetin İstanbul’a ve ilçeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bunlardan birinin de 501 milyon lira yatırım bedeli olan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğunu aktardı.

Erdoğan konuşmasında Muhammed Mursi’nin vefatına değinerek “Darbe ile devrildiğinde bize Mursi’nin sonunu hatırlatanların bugün, aynı çirkinliği sergiliyor olmaları, önümüzdeki kirli zihniyetin hala varlığını sürdürdüğünü işaret ediyor. Bize, Mursi’yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz. Unutmayın, pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi’yi hatırlatanlar var, diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var” diye konuştu.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun 15 Temmuz’la alakalı o zaman tweetler attığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

“O Tweet’lerde de nerede olduğu belli. Nerede? FETÖ ile beraber. Ama bunlarda biliyorsunuz yalan çok. Ne diyorlar, ‘Benim onlarla alakam yok.’ Hepsi kayıtlarda var. Ordu’da, Ordu Valimize ‘it’ diyor, ondan sonra ‘İt demedim.’ diyor. ‘Basit dedim.’ diyor, ‘Basitleşme dedim.’ diyor. Kayıtlarda hepsi var. Dürüst ol, dürüst. Siyasete dürüstlük yakışır. Başındaki adam gibi yalan değil. Al birini vur öbürüne. Seçimden sonra da bunun hesabını vereceksin, dur bakalım, bitmedi iş. Benim polisime, polislerime de yanındaki avanesi ‘Şerefsizler’ dedi. Onlar da kayıtlarda var. Bunların hesabını vereceksiniz. Herkes yerini de bilecek, haddini de bilecek. Biz İstanbul’umuzu bu yalancılara teslim edemeyiz” diye konuştu.

BİR YALANINI DAHA YAKALADIM

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun “gençlere para vereceğini” söylediğini anlatarak “Yalan söyleme, yalan söyleme. Al, bir yalanını daha yakaladım. Milleti aldatma. Belediye olarak şu anda yasalara göre senin burs verme yetkin yok, bunu yasaklayan da CHP, Anayasa Mahkemesine götürdü ve yasakladı. Biz de bunu Kredi Yurtlar Kurumu vasıtasıyla çözdük” dile getirdi.

AVUÇ AÇAN BİR TÜRKİYE İSTİYORLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı "Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği Akşam Yemeği"nde önemli mesajlar verdi. Erdoğan’ın konuşması özetle şöyle: Farklı alanlardan, farklı aktörlerce gerçekleştirilen operasyonların tek hedefi Türkiye'nin bekası ve milletimizin bağımsızlığıdır. Ülkemizin son 17 yılda ekonomi, güvenlik, siyaset, diplomasi ve savunma sanayiinde yakaladığı başarılar, birilerini çok ciddi şekilde rahatsız ediyor. Mazlum ve mağdurlara sahip çıkan değil, önceden olduğu gibi borç alan, IMF kapılarında avuç açan bir Türkiye görmek istiyorlar. Ekonomisi sağlam bir Türkiye; kur, faiz, enflasyon sarmalı sayesinde çalışmadan, üretmeden hiçbir riske girmeden zenginleşen bir avuç elitin işine gelmiyor. 31 ülkedeki 450 nükleer santral hiçbir problem oluşturmazken, niçin ülkemizin nükleer enerjiden barışçıl bir şekilde faydalanma hamleleri eleştiri konusu yapılıyor? Bu da manidar. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerinin takipçisi olmaktan bizi hiç kimse alıkoyamaz. (S-400) O iş bizim için bitmiştir, o dosya bizim için kapanmıştır ve çok kısa bir zaman içerisinde de siparişlerimizi inşallah alacağız. Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin oradaki hakkını, hukukunu biz kimseye yedirmeyiz. (23 Haziran) Bir yönüyle elbette sadece bir belediye başkanlığı seçimidir. Ama dışarıda bu seçim öyle görülmüyor. 23 Haziran seçimini ülkemizle hesaplaşmanın, Türkiye üzerindeki emellerini gerçekleştirebilmenin fırsatı olarak görenlerin hezeyanları, gizlenecek, saklanacak boyutu aşmıştır.

BU, NORMAL BİR ÖLÜM DEĞİL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, duruşmada hayatını kaybeden Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Fatih Camii’nde düzenlenen gıyabi cenaze namazına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, Mursi’nin vefatının normal bir ölüm olduğuna inanmadığını belirterek şunları kaydetti: Bunlar, Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi’nin naaşından korkacak kadar hafiftir. Duruşma esnasında Muhammed Mursi Rabb’imize yürüdü. Tabii bu normal bir yürüyüş müdür, yoksa burada daha başka durumlar var mıdır yok mudur, bu düşündürücüdür. Unutmayın bu ülkede de Sisiler var, benzerleri var. Onun için çok dikkatli olmaya mecburuz.”