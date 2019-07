Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hain darbe girişiminin üçüncü yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüz binlerce İstanbullu, iki şehit verdiğimiz Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen programda bir araya geldi. Gecede önce şehitlerin ruhları için Kur’an-ı kerim okundu. Daha sonra şehitlerin isimleri ve fotoğrafları barkovizyona yansıtılarak yoklama yapıldı. Şehitlerin isimleri okundukça yüz binlerce vatandaş hep bir ağızdan “Burada” diye haykırarak 15 Temmuz ruhunun dimdik ayakta olduğunu gösterdi.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birbirinden çarpıcı mesajlar verdi. Erdoğan’ın konuşması özetle şöyle:

Hiçbir darbe, hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kâr kalmadı, Allah'ın izniyle bundan sonra da kâr kalmayacaktır. Yeter ki siz böyle dik durun. İnşallah, 15 Temmuz'dan sonra artık hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile geçiremeyecektir. Ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye'yi ele geçiremeyecekler. Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize sahip çıktıkça, Allah'ın izniyle bu ülkeyi kimse işgal edemez, bu milleti kimse köle yapamaz. Ülkemizin içine yerleştirdikleri ihanet çetesiyle milletimizi esir alacaklarını sananlar, tıpkı asırlar boyunca hep olduğu gibi bir kez daha derslerini aldılar. Daha önceki darbelerde millî iradeye, Meclis ruhuna saldırı olsa bile Meclis binası fiilen hedef alınmadı. 15 Temmuz'daki darbeye teşebbüs eden caniler bunu bile yaptılar. Hamdolsun, milletin iradesine de evine de uzanan eller, bizzat millet tarafından kırıldı. Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozamayacaktır. Biz bugün nasıl ecdadı rahmetle ve minnetle yad ediyorsak, inşallah sonraki nesiller de 15 Temmuz kahramanlarını aynı şekilde anacaklar, hatırlayacaklardır.

S-400’LERİ ALDIK MI?

Milletimizin, son 6 yıldır ardı ardına uğradığı saldırılara karşı verdiği mücadeleyle destan yazdığını kabul etmeyenin aklı da vicdanı da kurumuş demektir. S-400'leri aldık mı? S-400'ler artık ülkemize inmeye başladı mı? 8 uçak geldi ve diğerleri de geliyor. Ne dediler? 'Alamazlar, yapamazlar, nereye koyacaklar, yerleştiremezler...' Ne oldu? Aldık mı şu anda montajlar başladı mı, şu anda takvim işliyor mu? Ve Allah'ın izniyle Nisan 2020'de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak.

ALLAH BİZİMLEDİR KORKMAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nın anlamlı bir mekân olduğunu belirterek şunları söyledi: Niye anlamlı biliyor musunuz? O gece burası iki anı tespit etti. Bunlardan bir tanesi saat 23.15 civarı ve tankların arasından Sayın Bay Kemal gelip Bakırköy'e geçti. Bakırköy Belediyesinde kendi ifadesiyle 'Gidebilecek bir otel bulamadığım için oraya gittim' dedi. 01.15 ve biz de yine buraya indik. Eşim, kızım, torunlarım ve damadımla beraber buraya indik. Burada kim vardı? Burada millet vardı. Beraberce buradan üzerimizden geçen F-16'lar, helikopterler vardı ve onlar mermilerini yağdırıyordu. Fakat biz bir şeye inanıyorduk; korkmayın Allah bizimle beraberdir.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN DAYANIŞMA VAKFI

Bu milletin yıllarca yeni şehitlerle, yeni gazilerle yüreğini hep sıcak ve canlı tuttuğunu, bundan sonra da öyle olacağını dile getiren Erdoğan, "Biz de, yeni nesillerin 15 Temmuz şehitlerini hatırlamaları, yad etmeleri için bu tarihi Demokrasi ve Milli Birlik Günü adıyla resmi bayram olarak ilan ettik. Her anımızda ama özellikle de 15 Temmuz'da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları, sokakları dolduran kahramanlarımızı hep kalbimizde yaşatacağız” dedi. Bu vesile ile bir müjdeyi paylaşmak istediğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır. Çünkü bunun çok istismarı yapılıyor. Onun için istedik ki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da bu devletin teminatı altında olsun. İlgili tüm bakanlık ve kurumlarımızın mütevellisinde yer aldığı bu vakfımız aracılığıyla, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verdiğimiz hizmetleri daha iyi daha derli toplu yürüteceğimize inanıyorum. Vakfımızın hayırlı olmasını diyorum."

Konuşmasında katılımcılara "Ecdadın emanetine sıkı sıkıya sahip çıkmaya hazır mısınız?" diye seslenen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hanımlar, Alparslan'ın, Fatih'in, Yavuz'un, cümle şehitlerimizin, gazilerimizin mirasına layık Asım'ın nesillerini yetiştirmeye hazır mısınız? Gençler, Atanızdan işaret aldığınızda, arkanızda tüm milletle birlikte yürümeye hazır mısınız? Ey İstanbul, 566 yıldır olduğu gibi ilelebet İslam'ın ve Türk milletinin sembol şehri olarak dünyaya meydan okumaya hazır mısın? Bunun için her gün kalbimizi ve zihnimizi yeniden fethetmeliyiz. Bunun için her birimiz kendi alanımızdaki gayretlerimiz ve başarılarımızla Ulubatlı Hasan gibi burçlara sancağımızı yeniden dikmeliyiz. Bunun için Akşemsettin gibi her gün yüreğimizi pirüpak etmeli, Rabb'imize ram olmalıyız. Bunun için Fatih gibi hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, fitneye kulak vermeden yolumuza devam etmeliyiz.”

BİR DAHA AYAĞA KALKAMAYACAKLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim asıl sorumluluğumuz FETÖ’yü doğuran ve besleyen ekosistemi bitirmektir” dedi.

15 Temmuz’da hainlerin bombaladığı Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yeni binasının açılışında konuşan Erdoğan özetle şunları kaydetti:

15 Temmuz gecesi vatandaşımızla sırt sırta vererek tarih yazdık. Polisimiz ve halkımız alçaklar karşısında el ele darbecilere kök söktürdüler, polislerimiz adeta tarih yazdılar. FETÖ’cüler acımasızca şehit ettikleri sivilleri yerde sürükleyecek bir de utanmadan, fotolarını çekecek kadar insanlıktan çıkmışlardı. Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal çok daha gür bitti. Biz ise onların kollarını kestik. Kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar. Acımasızca tahrip edilen bu bina kullanılmaz hale geldi. Türk demokrasisinin kazanımlarına bağlı kurumlar var olduğu sürece kimse bu millete diz çöktüremeyecektir. Hiçbir güç bir daha asla 15 Temmuz benzeri işgal girişimlerine teşebbüs edemeyecektir.

Bizim asıl sorumluluğumuz FETÖ’yü doğuran ve besleyen ekosistemi bitirmektir. Adalet, liyakat, hukuk ve demokrasi sütunları üzerinde yükselen bir yapıyı çökertebilecek hiçbir sinsi güç yoktur.

Bizim de bunlara karşı eksiklerimiz, hatalarımız olmuş olabilir ama o delikten bir kez daha sokulmamayı 2010 itibarıyla ortaya koyduk gereğini de yaptık, yapıyoruz.