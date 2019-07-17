Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

∂ AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un Meclis’teki 15 Temmuz özel oturumundaki konuşmasına tepki göstererek “FETÖ’ye birkaç cümleyle değinip daha sonra Türkiye’nin meşru Cumhurbaşkanını hedef almak olsa olsa bir siyasi sabotajdır” dedi.

Çelik, düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde millet olma hassasiyetinin bu direnişle nasıl güncellendiğinin görüldüğünü dile getirerek şunları söyledi:

Maalesef dün (önceki gün) yüce Meclis’te FETÖ’nün lanetlenmesi gereken, yüce milletin direnişinin bir kez daha selamlanması gereken bir günde CHP sözcüsü çıkmış, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan, son derece talihsiz ve ahlakla bağdaşmayacak bir konuşma yapmıştır. Bu konuşma yeni bir safhaya geçildiğini gösteriyor. Çok uzun zamandır, bir itibarsızlaştırma siyasetinin peşinde koşanlar, 15 Temmuz’daki darbe girişimine ‘tiyatro’ diyenler, şimdi gözüküyor ki bu tiyatro söyleminden vazgeçmiş ama bir şaşırtma siyasetine doğru dönmüşlerdir. Bir söylem analizi yapılsa bir cümle ile FETÖ’ye değiniyorlar, sonra geriye kalan 20-50 cümleyle seçilmiş cumhurbaşkanını, seçilmiş hükûmeti suçlamaya devam ediyorlar. Bunun adı esasında FETÖ’ye karşı bütün bir duruşun yeniden güncellenmesi gereken bir günde, bu direnişin yeniden anılması gereken bir günde, bu şekilde FETÖ’ye bir kaç cümleyle değinip daha sonra Türkiye’nin meşru Cumhurbaşkanı’nı hedef almak olsa olsa bir siyasi sabotajdır.

SİTEMATİK SALDIRI

O gece Meclis’te bütün partilerden, CHP’den de milletvekillerinin bulunduğunu, CHP’ye gönül vermiş çok sayıda siyasetçinin darbe girişimine karşı olma konusunda son derece samimi olduğunu bildiklerini ve onları tenzih ettiğini vurgulayan Ömer Çelik “Ama genel başkanlarının ve sözcülerinin maalesef sistematik şekilde bu siyasi sabotaja imza attıklarını görüyoruz” diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Yürekli bir savcı yok mu? Yürekli bir savcı Sayın Cumhurbaşkanı’nı çağırmayacak mı?” dediğini hatırlatan Çelik, “Marmaris’te Cumhurbaşkanımıza yapılmak isteneni yargı vesayeti yoluyla devam ettirmeye çalışıyor. Bu utanç verici bir şeydir. Hem de bunu 15 Temmuz’un yıl dönümünde yapıyor”ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, AB’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımı kararını ise şöyle değerlendirdi:

Ortaya koydukları tavrın Ada'daki bölünmüşlüğü derinleştirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bu yaptırımların Türkiye için hiçbir etkisi olmayacaktır. Kıbrıs konusunda da AB tarafsız olma vasfını kaybetmiştir.