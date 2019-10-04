Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumartesi günü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Erdoğan’ın konuşmasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre süreçleri hakkında, Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da kongrenin tanıtım medya ayağı konusunda sunum yapacak. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da kampa katılanları, TBMM çalışmalarıyla ilgili bilgilendirecek. Yirmişer dakikalık sunumun ardından müzakere sürecine geçilecek.

Cumartesi öğleden sonra da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin bir yılını ve üzerinde yaptığı çalışma hakkında kampa katılanlara sunum yapacak. Kampa katılanların sistem üzerinde görüşleri dinlenecek.

Kampın akşamki bölümünde ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı reformu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele ve iç güvenlik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dış politika konularında sunum yapacak.

Bin 561 kişinin katılacağı kampın son günü olan pazar günü ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi alanında gelinen noktayı değerlendirecek. Kamp, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.

CHP de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında bugün kampa giriyor. Abant’ta başlayacak kamp pazar günü sona erecek. 3 gün sürecek kampta yeni yasama döneminde yürütülecek çalışmalar ele alınacak.