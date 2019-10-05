Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Geçtiğimiz hafta yaşadığı sağlık problemi sebebiyle bir süredir evinde dinlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün sessizliğini bozdu. Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada “CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır” dedi. Bahçeli “Milliyetçi Hareket Partisi Başkanlık Divanının da kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi, CHP Genel Başkanı’nın suç teşkil eden fiili ve değerlendirmelerinin analiz ve araştırılması maksadıyla şu değerli isimlerden teşekkül eden bir komisyon görevlendirilmiştir” dedi. Bahçeli, özetle şunları söyledi:

CHP KONTROLDEN ÇIKTI

Bu süreçte CHP tamamıyla kontrolden çıkmış, siyasi ahlaktan vahim şekilde savrulmuş, millete aidiyet bilincinden hızla uzaklaşmıştır.

CHP-HDP-İP-SP arasında kurulan anayasa hazırlık masaları, kirli bağlantılar, Türkiye muhaliflerini umutlandıran sinsi ve gizli pazarlıklar birer birer gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Bilhassa CHP ile HDP’nin aynı kulvar ve kumanda merkezine sabitlenmesi büyük bir sorun olarak karşımızdadır. CHP Genel Başkanı ikbal hesaplarını ikmal ederek kaos ve krize siyasi istikbalini bağlamıştır. CHP vatana ve millete alenen karşı tavırdadır. CHP Genel Başkanı’nın ve sözcülerinin siyasi eylem ve sözleri suç teşkil etmektedir. MHP hiçbir şart altında bu zillete ve ülkemize hezimet vadeden teşebbüs ve girişimlere sessiz ve seyirci kalmayacaktır. Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır.

KOMİSYON KURULDU

Bahçeli, MHP Başkanlık Divanı’nın da kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi, CHP Genel Başkanı’nın suç teşkil eden fiili ve değerlendirmelerinin analiz ve araştırılması maksadıyla Genel Başkan Yardımcıları ve İstanbul Milletvekilleri Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu’dan oluşan bir komisyon görevlendirildiğini söyledi. Bahçeli “Görevi, unvanı, siyasi pozisyonu ne olursa olsun, hiç kimse suç işleme özgürlüğüne, suçluyu övme hakkına, ihanete hizmet ve refakat etme tercihine sahip olamayacaktır. Türkiye sahipsiz değildir. MHP’yi görmezden gelenler, spekülasyondan geçinenler, fitne ve fesada bel bağlayanlar sonunda mutlaka pişman olacaklardır. CHP-HDP zilleti ne yaparsa yapsın zalimlerin rövanşını alamayacaktır” dedi.

SALI GÜNÜ MECLİS'TE

Üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle evinde dinlenen MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiği öğrenildi. Bahçeli’nin pazartesi günü Genel Merkez’e gideceği, salı günü de TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşacağı belirtildi.