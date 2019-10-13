Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun aracı olduğu görüşmede Erdoğan, Muhammed Hani ve eşi Fatina'ya sabır diledi. Arapça ailenin hatırını soran Erdoğan, "Çok mahzunuz, çok üzgünüz başınız sağolsun diyorum. Rabb'im sabrımızı artırsın ama o yavrumuzun kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Şu anda hızlı bir şekilde buna devam ediyoruz" diye konuştu.

Aile de teşekkür ettikleri Erdoğan'a, "Allah seni korusun" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aileye, Barış Pınarı Harekâtı'nın ilk şehidinin 9 aylık Muhammed Omar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ayrıca, Barış Pınarı Harekâtı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer, Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen, Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu ile İstihkâm Uzman Çavuş Hacı Bebek'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi