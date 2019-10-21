Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Akar öğrencilerin “Terörle mücadele operasyonlarında bulundunuz mu, nasıl bir duygu?” sorusuna “Bulundum. Bir anda onun içinde oluyorsunuz” diye cevap verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesine dair de “Terörle mücadeleyi son derece temiz yapıyoruz. Normalin dışında güç kullanmamız asla ve kata mevzubahis değildir. Sivillerin zarar görmemesi için hiçbir ülkenin göstermediği hassasiyeti gösteriyoruz. Fakat bir sürü iftira, bir sürü bühtan, yalan haberler var. Utanmaz ahlaksız alçaklar ‘TSK, Tel Abyad’da çocuklara şunu yaptı’, ‘TSK, Resülayn’da kadınlara şunu yaptı’ diye fotoğraf koyuyorlar, o fotoğrafların biri Vietnam’dan biri Afganistan’dan çıktı” ifadelerini kullandı. Yalan, alçakça haberlerle kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddiaların yayımlandığına dikkati çeken Akar “Yalan haberlerle kimyasaldan bahsediyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir gram kimyasal silah yok. Ne bunun atma vasıtası ne mühimmatı var. Envanterimizde yok” dedi.