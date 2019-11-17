Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı Kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, sosyal güvenlik sistemini baştan sona, yeniden inşa ettiklerini belirterek şunları söyledi:

Geçmişte işçi için ayrı, memur için ayrı, esnaf için ayrı verilen hizmetlerin tek çatı altında birleştirdik. Emekli maaşlarını insani düzeyde hayat sürdürebilecek seviyelere çıkardık. Emekli maaşını 4 kat artırdık, kesintilerini kaldırdık. Hiçbir emekli maaşının bin liranın altında kalmamasını sağladık. Genel sağlık sistemi dışında kimseyi bırakmayacak bir sistem kurduk.

FAİZLER DAHA DA İNECEK

Kayıt dışı istihdamı yüzde 52 düzeyinden yüzde 36 seviyesine kadar indirdik. Böylece kayıt altındaki aktif sigortalı sayısını 12 milyondan 21 milyon 410 bin seviyesine çıkardık. İstihdamda son dönemde yaşadığımız kayıpları da hızla telafi ediyoruz, edeceğiz. Faiz, maalesef yüzde 30’ların üzerine, yüzde 40’a doğru gitmişti. Ne oldu? Bir Merkez Bankası Başkanı’nı görevden aldık, yeni Merkez Bankası Başkanımızla beraber şu anda faiz oranı yüzde 13,5’a kadar indi, daha da inecek. Enflasyon da inşallah tek haneli rakama inecek 2020’de.

ARTIK IMF İLE İŞİMİZ YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cari işlemler hesabının eylül itibarıyla verdiği fazlanın 5,9 milyar dolara çıktığını kaydederek “Eskiden açık veriyordu, şimdi fazla veriyor. Altın ve enerji hariç tutulduğunda bu rakam, 47,7 milyar dolar fazlaya kadar çıkıyor. Bay Kemal ne diyordu? ‘Bunlar şimdi IMF’e gidecekler’ diyordu. Bay Kemal, IMF’nin kapısını CHP zihniyeti açtı biz değil. Göreve geldiğimizde IMF’e borç 23,5 milyar dolardı. Mayıs 2013’te bu 23,5 milyar doları sıfırladık. Artık bizim IMF ile işimiz yok” dedi.

HERKES VAKTİNDE EMEKLİ OLSUN

Erken yaşta emeklilik (EYT) konusunda gelen taleplere ilişkin Erdoğan, şöyle devam etti:

Geçmişte SSK’yi iflas ettirenlerin bugün erken emeklilik başta olmak üzere, teklif ettikleri her uygulamayla aynı amacı güttükleri bir gerçektir. Tutturmuş ‘erken emeklilik.’ İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını da en güzel şekliyle alsın. Hem erken emekli olduğu zaman ideal olan ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle de ikinci işle, işsizliğe ne yazık ki öncü olacak. Sosyal güvenlik sistemimizin çökmesini istemelerinin zaten tek sebebi, böylece oluşan kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır.

Bu hesabın kötü, şer ve zararlı bir hesap olduğunu dile getiren Erdoğan “Biz bunu politik hesaplarla yapmayız ve yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum, beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin faydası neredeyse ona varım, milletimin ve ülkemin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor” diye konuştu.

BAY KEMAL PKK İLE YÜRÜDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı çevrelerin terör örgütü YPG ile PYD’yi ‘Kürt’ diye tanımladığını ifade ederek “Şimdi bu bir defa benim Kürt vatandaşlarıma saygısızlıktır. YPG ile PYD’yi ‘Kürt’ diye tanımlamak saygısızlığın daniskasıdır, onlar teröristtir. Teröristlerle Kürt kardeşlerimi birbirine karıştırmayalım Bay Kemal teröristlerle beraber yürüdü. PKK ile beraber yürüdü, PKK’nın destekleriyle beraber yürüdü ve bu gerçekler belgelerle, filmlerle her şeyiyle elimizde” ifadelerini kullandı.

BU MİLLET BİR ŞEYE İNANDI MI BAŞARIR

Son ABD ziyaretine değinen Erdoğan “Amerika seyahatini izlediniz ve orada yaptığımız görüşmeler, vardığımız neticeler ve Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili Mehmetçiğimizin özellikle Suriye’nin kuzeyinde aldığı başarı ve kazandığımız hamdolsun o mücadele bir şeyi ortaya koyuyor: Bu millet bir şeye inandı mı bunu başarır” şeklinde konuştu.

BİZE SALDIRILAR DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye üzerine oynanan oyunlara dikkat çekerek “Ülkemize yönelik saldırıların, önümüze kurulan tuzakların, maruz kaldığımız haksız baskıların bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor. Ama şu gerçeği de herkes görüyor. Türkiye bu tür ucuz numaralarla tehditlerle baskılarla kuşatmalarla teslim olacak bir ülke değildir, bir millet değildir” açıklamasında bulundu.