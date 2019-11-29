Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12.6 artmıştır. Kamuda büyük veri ve yapay zeka uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamak amacıyla Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin bu yılın sonunda yayımlanması hedeflenmektedir. 2002'de 66 olan savunma sanayii projesi sayısı, bugün 700'e yaklaşmıştır" açıklamasında bulundu.
Fuat Oktay'dan kritik açıklamalar: Tüm dünyada düştü, Türkiye'de arttı
29.11.2019 - 10:49 | Son Güncelleme: 29.11.2019 - 11:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12.6 artmıştır. Kamuda büyük veri ve yapay zeka uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamak amacıyla Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin bu yılın sonunda yayımlanması hedeflenmektedir. 2002'de 66 olan savunma sanayii projesi sayısı, bugün 700'e yaklaşmıştır" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12.6 artmıştır. Kamuda büyük veri ve yapay zeka uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamak amacıyla Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin bu yılın sonunda yayımlanması hedeflenmektedir. 2002'de 66 olan savunma sanayii projesi sayısı, bugün 700'e yaklaşmıştır" açıklamasında bulundu.
Etiketler : Fuat Oktay,
665602 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/665602.aspx
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