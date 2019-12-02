Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, dış politikayı etkileyen unsurların başında coğrafyanın geldiğini söyledi. AK Parti Gençlik Kolları Akdeniz Bölge Toplantısı’nda konuşan Çavuşoğlu, dünyadaki çatışmaların yüzde 60’ının Türkiye’nin bulunduğu bölgede olduğunu ve bu sebeple kriz yönetimi ya da çözümüyle ilgili ön alıcı olunması gerektiğini ifade etti. Çavuşoğlu özetle şunları kaydetti: Türkiye’nin jeopolitik konumuna baktığımız zaman bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Dün TANAP’ın açılışını Sayın Cumhurbaşkanı’mız birçok liderle yaptı. Türkiye’nin jeopolitik konumu bakımından, dünyada gerçekten çok dikkat çekici bir durumu ve potansiyeli var. Şimdi enerji koridoruyuz. Aynı zamanda Türkiye, tarihî İpek Yolu’nun canlandırılmasında en kritik ülke. Londra ile Tokyo’yu bağlayan ülke konumuna geçtik. Bunları iyi değerlendirmemiz lazım. Kanal İstanbul’a kazmayı vurduğumuz zaman, dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek. Dönüm noktası olacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u da eleştiren Çavuşoğlu “Macron liberal diye geldi Sarkozy’den, Le Pen’den de beter çıktı. Strazburg’ta Avrupa Konseyinin 70 yılındayız, tüm liderler geldi. Yukarıda bir loca vardır, basın oturur. Macron geldi, basın bölümünü kapattılar ve basını içeri almadılar. Opera binasında kutlama etkinlikleri vardı, basını oraya da almadılar. Türkiye’de böyle bir şey olsa Avrupa Birliği kıyameti koparır. Avrupa Birliği’nden ses çıkıyor mu, hayır. Niçin, ‘Biz üyeyiz’ diye dayanışma yapıyorlar” şeklinde konuştu.