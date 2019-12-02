Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Türkiye Kucaklaşıyor, Birlikte Buluşuyor” programında konuşan Destici, Türkiye’nin çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek “2023 Türkiye’mizin 100. kuruluş yıl dönümü, lakin çevre coğrafyamızda öyle muazzam bir hasım ülke kapasitesi peyda oldu ki, ülkemize karşı öyle farklı cepheler açılmaya başladı ki, sanki birileri ‘artık vakti geldi’ dermişçesine düğmeye bastı” dedi.

Orta Doğu kaynaklı ciddi tehdit ve tehlikelerle cebelleştiğimizi ifade eden Destici, “Tablo çok ilginç; bundan 100 sene önce, tıpkı bugünkü gibi başlamıştı işler. Önce en olmayacak kompozisyonlarla yapay ülkeler oluşturdular. Aslında; tarihte Suriye, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Umman, Kuveyt, BAE ve Katar diye ülkeler hiç olmadı. Bu ülkeler yukarıdaki niyet ve istikamette Osmanlı Devleti’nin parçalanmasından sonra masa başında üretilmiş uydu devletler. Bugün Orta Doğu’da esaslı iki buçuk ülke vardır; Türkiye, İran ve yarım Mısır. Dikkat ederseniz emperyalistlerin hedefinde de bu ülkeler vardır.”