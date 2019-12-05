Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Doland Trump ile bir araya geldi. İki lider en son 13 Kasım’da Washington’da görüşmüştü. Gazeteciler Trump’a, Erdoğan ile son görüşmelerini sordu. ABD Başkanı “Her şeyi görüştük. Harika, iyi bir görüşmeydi. Suriye’yi konuştuk, Kürtleri konuştuk. Sınır ve güvenli bölge çok iyi gidiyor. Bu konuda Türkiye’ye çok itibar ediyorum. Ateşkes sürüyor. Bence insanlar buna şaşırdı. Pek çok kişinin Türkiye’ye, yaptıklarından dolayı saygısı var. Sınırda ve güvenli bölgede de iyi iş çıkarıyorlar” karşılığını verdi.