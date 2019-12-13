Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en yakın zamanda ihalesini yaparak Kanal İstanbul’a başlayacaklarını belirterek “Birileri başlarını okşayan efendilerine diyet borcu ödeyecek diye Türkiye’yi büyütecek bu projeyi rafa kaldırmayız” dedi. 100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, CHP’nin Kanal İstanbul’u engelleme çabası için şunları kaydetti:

Türkiye’yi yurt dışına şikâyet ederek, uluslararası yatırımcıyı ürküterek, bu ülkenin kalkınmasına, güçlenmesine, küresel ölçekte bir cazibe merkezine dönüşmesine çelme takmaya da kalktılar. Şimdi Kanal İstanbul’a da karşı çıktılar. Çıkmış Belediye Başkanı diyor ki ‘Kanal İstanbul buraya uymaz’ Ya sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin. Bütün bunların çalışmalarını biz gayet iyi yaptık.

“Kanal İstanbul nedir biliyor musunuz?” diye soran Erdoğan “Boğazı çok ciddi bir felaketten koruma projesidir. Projenin siyasi boyutu da olacak ki şimdi bunu kullanmıyorum. O siyasi boyutuyla Kanal İstanbul dünyada çok ciddi sükse yapacak. Biz, elbette burada asıl sorunun ne olduğunu, kimlere hangi mesajların verilmek istendiğini gayet iyi biliyoruz. Birileri başlarını okşayan efendilerine diyet borcu ödeyecek diye Türkiye’yi büyütecek, stratejik bakımdan elini güçlendirecek bu projeyi biz rafa kaldırmayız. Dün olduğu gibi bugün de CHP’nin takoz siyasetine boyun eğmeyiz” ifadelerini kullandı.

SATIŞ DİYE BİR ŞEY YOK!

Millete faydası dokunacak tüm eserlerin daha fikir aşamasında CHP zihniyeti tarafından çeşitli bahanelerle öldürülmeye çalışıldığını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

Yatıyor, kalkıyor ‘Tank Palet Fabrikasını yabancılara sattılar.’ diyor. Burada ‘satış’ diye bir şey yok. Tank Palet Fabrikası zararda olan bir yer, teknolojisi ileri teknoloji değil. Üç firma katılıyor, BMC firması bu ihaleyi alıyor. Satış değil kiralama işletme ihalesini alıyor. Buraya da 50 milyon dolarlık yatırım yapma şartıyla burayı alıyor. Ne kadarlığına? 25 yıllığına.

İkide bir çıkmış, ‘Şehir hastaneleri zarar ediyor.’ Böyle bir şey yok da... İnsana hizmet noktasında, insanımızın sağlığı noktasında gerekirse zarar da ederiz. Var mı başka bir diyeceğin? Şimdi biz şehir hastaneleri gibi dev hastaneler yapıyoruz. Bundan rahatsız oluyorsun, eline diline dursun.

Her çalışmamızda olduğu gibi kentsel dönüşüm hamlesinde de birileri sürekli önümüze engeller çıkarıyor. Özellikle CHP ve güdümünde hareket eden kimi meslek odaları, projelerimizi sabote etmek için olağanüstü çaba harcıyor.