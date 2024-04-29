Kıvrandırıyor, mideyi bitiriyor! Ağzınıza bile sürmeyin

‘Reflüm var’ diye yemeden içmeden kesilmenize gerek yok! Reflü şikayetlerini azaltan öneriler ile rahat bir nefes alacaksınız

‘Reflüm var’ diye yemeden içmeden kesilmenize gerek yok! Reflü şikayetlerini azaltan öneriler ile rahat bir nefes alacaksınız

Havaların ısınması ile soğuk olduğu için tüketilen gazlı içeceklerin mide rahatsızlıklarına iyi gelmediğini söyleyen Gastroentoloji Uzmanı Mustafa Kaplan uyarıda bulundu. Kaplan, “Gazlı içecekleri özellikle reflüsü bulunan hastalara önermiyoruz” dedi.

Gazlı içecekleri özellikle reflüsü olan kişilere tavsiye etmediklerini söyleyen Doç. Dr. Mustafa Kaplan, yaz aylarında bu içecekleri sık sık tüketenlere uyarılar yaptı.

GAZLI İÇECEK YERİNE BOL SU İÇİN

Reflüsü olan kişileri uyaran Dr. Mustafa Kaplan, “Bu hastaların mide kapağında gevşeklik olduğu ve mide asidinin yukarı doğru taştığını düşünürsek, hastanın dışarından ekstra gazlı içecek tüketmesi durumunda reflü şikayetleri artacaktır. Bunun yerine hastaların bolca su tüketmelerini tavsiye edebiliriz. Asitli içecekler midedeki gastrit durumunu belirgin bir şekilde artırmaktadır. Biz hastalara endoskopi yaptığımız zaman hastaların düzensiz beslenmesi bağlı olarak reflü, gastrit ve buna bağlı ülser gibi durumların arttığını görmekteyiz. O nedenle bu hastaların bu içecekleri kısıtlamalarını tavsiye ediyoruz. Biz hastalara mideleri ile ilgili tavsiye verirken bunları da özellikle diyet kısmında belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.

DIŞARDAN YEMEK YEMEYİN

Yaz aylarında vatandaşları gazlı içecek yerine su içmeyi öneren Kaplan; "Sıcak havalarda hastaların sıvı ihtiyacı belirgin bir şekilde artmaktadır. Bunu mutlaka dışarından karşılamaları gerekir. Bu hastaların asitli içeceklerden ziyade asit içeriği olmayan su gibi sıvıları tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Sıcak havalarda besinlerin bozulması hızlandığı için bu kişiler dışarından yemeklerde mide ve bağırsağı bozacak şeylere daha fazla yatkınlık göstermektedir. Onun için mümkünse dışarıdan bozulma imkanı olan şeyleri tüketmemelerini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.