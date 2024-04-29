İsveç Futbol Federasyonu resmen açıkladı! VAR uygulaması resmen kaldırıldı

Birçok kulübün karşı çıkması üzerine İsveç Futbol Federasyonu, İsveç Birinci Futbol Ligi Allsvenskan'da Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının rafa kaldırıldığını açıkladı. İşte haberin detayları.

İsveç Futbol Federasyonu Başkanı Fredrik Reinfeldt, İsveç'in en üst düzey futbol ligi olan Allsvenskan'da en az 18 kulübün VAR uygulamasına karşı olduğunu belirterek, uygulamanın kaldırıldığını açıkladı.

Reinfeldt "Kulüplerimizin bu konudaki görüşlerine büyük saygı duyuyoruz. Bu yüzden en son yönetim kurulu toplantımızda VAR ile ilgili bir öneri getirilmedi ve gelecek adına da böyle bir planımız yok" ifadelerini kullandı. Reinfeldt, UEFA'nın herhangi bir baskı yapmayacağını da belirtti.

Reinfeldt, geçtiğimiz yıl VAR kullanımını savunan bir açıklama yapmış ve İsveç futbolunun 'geleceği' olarak nitelendirmişti.