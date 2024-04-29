Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İsveç Futbol Federasyonu resmen açıkladı! VAR uygulaması resmen kaldırıldı

İsveç Futbol Federasyonu resmen açıkladı! VAR uygulaması resmen kaldırıldı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
İsveç Futbol Federasyonu resmen açıkladı! VAR uygulaması resmen kaldırıldı

Spor Haberleri

Birçok kulübün karşı çıkması üzerine İsveç Futbol Federasyonu, İsveç Birinci Futbol Ligi Allsvenskan'da Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının rafa kaldırıldığını açıkladı. İşte haberin detayları.

İsveç Futbol Federasyonu Başkanı Fredrik Reinfeldt, İsveç'in en üst düzey futbol ligi olan Allsvenskan'da en az 18 kulübün VAR uygulamasına karşı olduğunu belirterek, uygulamanın kaldırıldığını açıkladı. 

İsveç Futbol Federasyonu resmen açıkladı! VAR uygulaması resmen kaldırıldı - 1. Resim

Reinfeldt "Kulüplerimizin bu konudaki görüşlerine büyük saygı duyuyoruz. Bu yüzden en son yönetim kurulu toplantımızda VAR ile ilgili bir öneri getirilmedi ve gelecek adına da böyle bir planımız yok" ifadelerini kullandı. Reinfeldt, UEFA'nın herhangi bir baskı yapmayacağını da belirtti. 

Reinfeldt, geçtiğimiz yıl VAR kullanımını savunan bir açıklama yapmış ve İsveç futbolunun 'geleceği' olarak nitelendirmişti. 

Düzenleyen:  - Spor
Lexus Türkiye ürün gamını LBX ile genişletti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şike iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! TFF harekete geçti Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçına inceleme - SporTFF harekete geçtiBir dönem Fenerbahçe forması giymişti! Max Kruse'nin son halini görenler gözlerine inanamadı - SporSon halini görenler inanamadıGalatasaray gözünü kararttı Real Madrid'in yıldızı için kapıya dayandı! Şampiyonluk sonrası geliyor - SporReal Madrid'in yıldızı için kapıya dayandıeSpor arenasında zafer! Fenerbahçe, Türk Telekom eSüper Kupa'nın sahibi oldu! - SporFenerbahçe Kupanın Sahibi!Fenerbahçe maçı öncesi Konyaspor'dan flaş karar! Teknik direktör Fahrudin Omerovic'le yollar ayrıldı - SporSüper Lig'de bir ayrılık daha! Kritik maç öncesi...Beşiktaş derbisinden sakatlanan İsmail Yüksek EURO 2024'e yetişecek mi? Fenerbahçe'nin yıldızı... - Sporİsmail Yüksek EURO 2024'e yetişecek mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...