CHP lideri Özel'den Bakan Yerlikaya'ya '1 Mayıs' telefonu: Kararınızı gözden geçirin

CHP lideri Özgür Özel, 1 Mayıs kararı sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak kararını gözden geçirmesini istedi. Özel, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de sorunsuz yapılması konusunda ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu, gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs günü görev yapabileceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yapılacak kutlamalar için Taksim'e izin olmayacağı açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel harekete geçti. Bakan Yerlikaya'yı telefonla arayan Özel, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmaması yönündeki kararın gözden geçirilmesini talep etti.

Özel, Taksim'in ve 1 Mayıs'ın sembolik önemi olduğunu vurgulayarak, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de sorunsuz yapılması konusunda ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu, gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs günü görev yapabileceğini bildirdi. Özel, Taksim kararının değerlendirilmesi talebini yineledi.

YERLİKAYA NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenlemiş ve 1 Mayıs kararını açıklamıştı.

"Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değildir" diyen Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle şimdiye dek 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik müracaatı yapılmıştır. Bunların tamamına izin verilmiştir. Tam da burada İstanbul ile ilgili artı bir parantez açmak istiyorum.

Bu yıl İstanbul'da 40 ayrı yer ve güzergah ilan edilmiştir. Tıpkı geçmiş olduğumuz yıllarda olduğu gibi. İşçi konfederasyonları ve onlara bağlı sendikaların ilan edilen yerlere yaptıkları müracaatlara izin verilmektedir.

Ancak bu yıl 1 konfederasyon ve bazı sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için hem yazılı başvuruda bulundular hem de Taksim'de buluşalım çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Oysa kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği İstanbul Valiliği'miz tarafından yazılı olarak bildirildi.

Ayrıca görüyoruz ki terör örgütleri son bir aydır 54 ayrı sosyal medya hesabından Taksim meydanına gelin çağrısı yapıyorlar. Burada çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değildir.

Çünkü Taksim Meydanı ve çevresi konumu itibarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir. Araç ve yaya akışının çok yoğun olduğu bu bölge güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorlaştırdığı gibi kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında da ciddi riskler barındırmaktadır.

29 cadde trafiğe kapatılacak. Ayrıca 1 Mayıs'ta başvuranlar Taksim Anıtı'na çelenk koyabilecek, Kazancı yokuşuna çiçek bırakabilecekler."