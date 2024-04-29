Ali Yerlikaya'dan 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin açıklama: Taksim'de kutlamaya izin yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin açıklama yaparak 'Taksim'de kutlama' tartışmalarına noktayı koydu. İstanbul'da 40 ayrı yer ve güzergahın belirlendiğini söyleyen Yerlikaya, "Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değildir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını bir eylem ve propaganda sahası haline getirmelerine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. Yerlikaya her yıl olduğu gibi bu yıl da "Taksim'de kutlama" tartışmalarına noktayı koydu.

"Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değildir" diyen Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle şimdiye dek 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik müracaatı yapılmıştır. Bunların tamamına izin verilmiştir. Tam da burada İstanbul ile ilgili artı bir parantez açmak istiyorum.

40 GÜZERGAH BELİRLENDİ

Bu yıl İstanbul'da 40 ayrı yer ve güzergah ilan edilmiştir. Tıpkı geçmiş olduğumuz yıllarda olduğu gibi. İşçi konfederasyonları ve onlara bağlı sendikaların ilan edilen yerlere yaptıkları müracaatlara izin verilmektedir.

Ancak bu yıl 1 konfederasyon ve bazı sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için hem yazılı başvuruda bulundular hem de Taksim'de buluşalım çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Oysa kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği İstanbul Valiliği'miz tarafından yazılı olarak bildirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ DETAYI

Ayrıca görüyoruz ki terör örgütleri son bir aydır 54 ayrı sosyal medya hesabından Taksim meydanına gelin çağrısı yapıyorlar. Burada çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değildir.

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Çünkü Taksim Meydanı ve çevresi konumu itibarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir. Araç ve yaya akışının çok yoğun olduğu bu bölge güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorlaştırdığı gibi kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında da ciddi riskler barındırmaktadır.

29 cadde trafiğe kapatılacak. Ayrıca 1 Mayıs'ta başvuranlar Taksim Anıtı'na çelenk koyabilecek, Kazancı yokuşuna çiçek bırakabilecekler.