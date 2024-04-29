MHP TikTok'a karşı harekete geçti: Bataklığın kurutulması gerekiyor

Her türlü ahlaksızlığın yer aldığı TikTok’ta skandallar bitmiyor. Kara para aklama, fuhuş, teşhircilik, yasa dışı bahis gibi birçok suç unsurunu barındıran TikTok ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi harekete geçti. Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Ahlaksız paylaşımların yoğunlukla yer aldığı ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan TikTok'un bir an önce kapatılması gerektiği açıktır. Bu doğrultuda kanun teklifi hazırlamakta olduğumuzun da bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Skandal videoların merkezi hâline gelen platformda son olarak ‘Karagül’ kullanıcı adlı kadın, iki çocuğuna canlı yayında şiddet uygulamıştı. Çocuklar, kanlar içinde ağlarken sözde anne de para toplamaya çalışmıştı.

Ahlaki ve sosyal yapının bozulmasına sebep olduğu eleştirilerinin yanı sıra kara para aklama, fuhuş, teşhircilik, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis gibi birçok suç unsurunu da barındırması yüzünden ebeveynlerin korkulu rüyası hâline gelen Tiktok ile ilgili MHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

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MHP HAREKETE GEÇTİ: BATAKLIĞIN KURUTULMASI GEREKİYOR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, sosyal medya uygulaması TikTok'un dünyada ve Türkiye'de kullanılan en yaygın sosyal medya platformlarından birisi olduğuna işaret etti ve Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olduğunu söyledi.

TikTok uygulamasının, Türk aile yapısına ve kültürüne uygun olmayan görüntülerin ve davranışların paylaşıldığı bir mecra olduğuna değinen Öztürk, "Bu anlamda müstehcen içerikler oluşturan, canlı yayında gelir sağlayan, çocuk istismarı paylaşan hesap yöneticilerine yönelik operasyonların yapıldığı ve adli soruşturmaların açıldığı yine kamuoyuna yansımaktadır. Tam bu noktada ifade etmeliyim ki TikTok adlı sosyal medya platformu tam anlamıyla bir bataklığa dönüşmüştür ve bataklıkta sinek avlamaktansa bataklığın kurutulması gerekmektedir" diye konuştu.

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"AHLÂK YOK OLURSA GELECEK YOK OLUR"

Ahlaki değerlerin hiçe sayıldığı bir sosyal medya mecrasında yapılan paylaşımların, toplum düzenini tehdit eden birer unsur olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Bu, her şeyden önce içinde çocuklarımızı büyüteceğimiz sağlıklı bir toplum için gereklidir. Ahlak yok olursa gelecek yok olur. Ahlakı zedelenen veya yok olan, milli ve manevi değerleri her gün örselenen bir toplum geleceğini hazırlayamaz, istikbâlini sağlam zeminler üzerine kuramaz" şeklinde konuştu.

"MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ VE AHLAKİ YAPIMIZ ASLA BOZULMAYACAKTIR"

Öztürk, "Bu anlamda ahlaksız paylaşımların yoğunlukla yer aldığı ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan TikTok’un bir an önce kapatılması gerektiği açıktır. Bu doğrultuda kanun teklifi hazırlamakta olduğumuzun da bilinmesini isterim. Umuyorum ki Türk milletinin kültürel kodlarını bozmaya yönelik her türlü unsura karşı gerekli tedbir ve adımlar atılarak milli kültürümüz ve ahlaki yapımız asla bozulmayacaktır" dedi.