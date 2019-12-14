Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çınar ağacı yaprağı şeklindeki parti logosunu da ilk defa tanıtan Davutoğlu, konuşmasında parlamenter sisteme dönüş vurgusu yaptı. Başkanlık sistemini eleştiren Davutoğlu “Bu sistem devam ettiği takdirde demokratik toplum düzenini sürdürmek mümkün olmayacaktır. Bu çerçevede, ülkemizin tarihi tecrübesi ve mevcut yapısını göz önünde bulundurarak, her türlü vesayetten arındırılmış demokratik bir Parlamenter Sistemi savunuyoruz” dedi.

Davutoğlu’nun konuşmasının ardından parti kurucu kurulu üyeleri tanıtıldı. 154 kişilik listenin büyük kısmının AK Parti kökenli olması dikkat çekti: AK Parti 26’ncı Dönem Milletvekili Abdullah Başçı, iş adamı Abdülkadir Baykay, AK Parti Konya Milletvekili adayı Abdullah Güzeldülger, iş adamı Abdullah Teber, eski AK Parti İzmir il yöneticisi Ali Alper Uzun, eski HSYK üyesi Ali Aydın, eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, eski AK Parti Kadın Kolları yöneticisi Aynur Algün, 26’ncı Dönem Bursa Milletvekili Cemallettin Kani Torun, eski BBP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Bozok, eski Demokrat Partili Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın yeğeni Hasan Serdar Bilir.