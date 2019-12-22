Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezinde Hizmet İhracatçıları Buluşması’nda konuştu. Son günlerde tartışılan Kanal İstanbul projesine ilişkin Erdoğan “CHP ne yaparsa yapsın biz bu projeyi yapacağız” dedi. “Büyük dirilişe büyük şahlanışa Allah’ın izniyle kimse engel olamayacaktır” ifadelerini kullanan Erdoğan şunları söyledi: İçeride, dışarıda her yolu deniyorlar. Özellikle de şu anda içeride ana muhalefetin başındaki zat. Biz ‘Kanal İstanbul’ diyoruz, o da çıkıyor diyor ki ‘Yapamayacaksınız’ Ya biz yapacağız. Sen ne yaparsan yap, biz bunu yapacağız. Bir taraftan da müteahhitleri tehdit ediyor. ‘Hangi müteahhit bu işin içerisine girerse, bilsin ki verdiği parayı -biz geliyoruz, geldiğimiz zaman- alamayacaktır’ diyor. Bir defa devletin ne olduğundan bihaber olan bir zat. Ne demek yahu? Sen gelemeyeceksin zaten o ayrı bir konu da. Devletlerde devamlılık esastır ve bir müteahhit bu işe girmiş, anlaşmasını, sözleşmesini yapmış. Buna cevap vermeyi zait addediyorum da böyle söylediği için bütün müteahhitlerimize, uluslararası konumu olan müteahhitlerimize bir şey hatırlatmak istiyorum, bakınız bu ülkede nasıl bir siyasetçi var bunu bilin. Bu, üstelik şu anda ana muhalefetin başında.

HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Biz inşallah şurada önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul’a başlıyoruz. Bunun çalışması, 1 haftalık, 1 aylık, 1 yıllık değil, ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır. Biz bu adımı hayata geçireceğiz. Dünyada nasıl Süveyş varsa, Cebelitarık varsa, bizde de Kanal İstanbul olacak.

CİDDİ GETİRİSİ OLACAK

Kanal İstanbul’un çevreci özelliğinin yanı sıra Türkiye’ye kazandıracağı haklar olduğunu bildiren Erdoğan, Selimiye’nin önünde tankerin 7 ayı aşkın bir süre yandığını, hiçbir şey yapılamadığını anlattı.

Erdoğan, boğazda birçok defa kuru yük gemilerinin, tankerlerin yalılara kaç kez bindirdiğini dile getirerek “Her an bu bir tehlikedir ve çevrenin tehdididir. Kanal İstanbul ile bu tehditler âdeta yok seviyesine geleceği gibi bir de ülkemize ciddi manada bir getirisi olacaktır. Bütün bunların çalışmaları yapılmış ve Karadeniz’den Marmara’ya iniş burada farklı bir özelliğe bir de çevreci anlayışla çevre güzelliğine de inşallah bu kanalla İstanbul’umuz sahip çıkacaktır” dedi.

YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

Erdoğan şöyle konuştu: Ülkemiz ve milletimizle ilgili senaryoları yırtıp atarak, tuzakları parçalayıp geçerek, yolumuza devam ediyoruz. Artık Türkiye’ye zarar vermenin bir bedeli vardır. Ancak bu bedeli göze alanlar, karşımıza çıkabilir. Eskisi gibi ‘boş atıp dolu tutma’ yöntemiyle ülkemizi yönlendirebileceklerini sananlar, eninde sonunda bu gerçeği kabullenmek mecburiyetinde kalacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine hiç olmadığı kadar yakınız.

CHP’NİN BU MİLLETE ÖZÜR BORCU VAR

Dün akşam Necip Fazıl Ödülleri Töreni’nde konuşan Erdoğan, CHP’nin geçmişiyle yüzleşmesi gerektiğini belirterek, “Tek parti CHP döneminde karanlık noktalar var. CHP’nin bu ülkeye yaşattıkları için özür dilemesi gerekiyor. İskilipli Atıf Hoca’nın idamından Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden 27 Mayıs’a pek çok üzücü hadisede CHP tarihiyle yüzleşmelidir. CHP yönetimi bu olaylardaki rollerini cesaretle açıklayana kadar peşlerini bırakmayacağız” dedi.