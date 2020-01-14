Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3'ü muhalefet partilerinden ve 2'si bağımsız seçilen toplam 5 belediye başkanı, düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. Belediye başkanlarının rozetlerini, AK Parti'nin Meclis grup toplantısının ardından düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Değerli kardeşlerim şimdi her hafta grup toplantılarımızda bu katılımlar devam edecek. Şuanda liste kabarık. Kesinleşmeden açıklamayı doğru bulmuyorum" dedi.

AK Parti'ye katılan belediye başkanları şöyle:

İyi Parti - Kayseri'nin İncesu ilçesi Belediye Başkanı Mustafa İlmek

Saadet Partisi - Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu

CHP - Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Böcekli beldesi Belediye Başkanı Doğan Öztürk

Bağımsız -Elazığ'ın Keban ilçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı

Bağımsız- Erzurum'un Olur ilçesi Belediye Başkanı Sıddık Demircan