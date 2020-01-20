Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, beraat kararı veren mahkeme heyetinin FETÖ’cü olduğunu söyledi. Erdoğan şunları ifade etti: Bu yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım olmuştur ve ilginç olan şey şu, tabii bunların hepsinin talimatlarını da verdik. Kararı veren kişi veya kişilerin de FETÖ’cü olması bu işin nerelere vardığını gösteriyor. Bunun arkasında daha ne gibi oyunlar olabileceğini de çok açık, net gösteriyor. Ama bir gerçek var ki hak sonunda, er veya geç yerini buluyor.