Erdoğan, beraat kararı veren mahkeme heyetinin FETÖ’cü olduğunu söyledi. Erdoğan şunları ifade etti: Bu yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım olmuştur ve ilginç olan şey şu, tabii bunların hepsinin talimatlarını da verdik. Kararı veren kişi veya kişilerin de FETÖ’cü olması bu işin nerelere vardığını gösteriyor. Bunun arkasında daha ne gibi oyunlar olabileceğini de çok açık, net gösteriyor. Ama bir gerçek var ki hak sonunda, er veya geç yerini buluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyidil’i serbest bırakanlar FETÖ’cü
20.01.2020 - 02:57 | Son Güncelleme: 20.01.2020 - 03:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Berlin hareketinden önce açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ davasından ağırlaştırmış müebbet hapis cezası alan eski korgeneral Metin İyidil’in serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
Etiketler : metin iyidil,cumhurbaşkanı erdoğan,erdoğan,
676161 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/676161.aspx
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