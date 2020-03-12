Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile gerçekleştirilen görüşmelerde büyük oranda mutabakat sağlandığını belirterek, “Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Herkes her an hazır” dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar: Rus askeri heyeti ile büyük oranda mutabakat sağladık
12.03.2020 - 10:03 | Son Güncelleme: 12.03.2020 - 10:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'deki ateşkes) Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık." Akar: "Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik."
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