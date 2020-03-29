Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP’nin ceza indirimi teklifinin mahkûmları kapsadığını vurgulayan Büyükataman şunları söyledi: Ömrünü terör örgütü üyelerine genel af çıkarmaya adayan Şirine’nin derdi 4 gün önce yazdığı üzere FETÖ’nün ve Kandil’in hizmetkârları ‘Selahattin Demirtaş, Ahmet Altan, Osman Kavala ve benzer durumda olanların’ yani vatan hainlerinin ceza indiriminden faydalanamayacak olmasıdır. Milliyetçi Hareket Partisinin ceza indirimi teklifi mahkûmları kapsamakta ve toplumun büyük beklentisine cevap vermektedir. Şirine’ye Genel Başkan’ımızın 6 Mart 2018 tarihli Meclis grubu konuşmasındaki şu sözlerini hatırlatmakta fayda var: ‘Ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz, diyen aziz milletimiz, kadına uzanan her kirli ele hak ettiği cezayı vermeye, her bedeli ödetmeye kararlıdır. Hapisse hapis, hadımsa hadım, idamsa idam, neyse gereği yapılmalıdır. Kim ki, kadına bir fiske vurduysa buna pişman edilmelidir.