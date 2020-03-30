Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, Beyaz Saray'da Covid-19 salgınına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Virüs konusunda ciddi ilerleme kaydettiklerini belirten Trump "Salgındaki ölüm oranlarının 2 haftaya kadar en yüksek seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umuyoruz" diye konuştu. ABD Başkanı, tedbirler konusunda da yeni bir karar aldıklarını dile getirerek "Önümüzdeki iki hafta çok önemli. Herkes üzerine düşeni yapmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmeli. Bu kabus elbet bir gün bitecek. Covid-19 tedbirleri 30 Nisan'a kadar uzatma kararı aldık." dedi. Öte yandan ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı 139 bin 675'e, ölenlerin sayısı da 2 bin 436'ya ulaştı.