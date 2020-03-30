Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizde korona virüs (Covid-19) salgınının başladığı ilk günlerden itibaren aldığı önlem ve tedbirlerle yoğun bir mücadele yürüten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, tüm ekipleriyle sürekli sahada gerek temizlik ve dezenfekte çalışmaları, gerekse yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik vefa çalışmalarını yürütüyor. Salgının sona erene kadar yürüttükleri çalışmanın devam edeceğini anlatan Başkan Akman, “Bu anlamda, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı günlere hızla erişebilmesi için fedakarca çalışan tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Birlik ve beraberliğin çok büyük önem arz ettiği bugünlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği ve 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına kendisinin de 3 aylık maaşını bağışladığını vurgulayan Başkan Akman, “Şüphesiz, paylaşmanın ve dayanışmanın önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Toplum olarak verilen mücadelenin yanında yer almamız halinde biz bize yeteriz" şeklinde konuştu.