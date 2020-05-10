Tarabya’daki Huber Köşkü’nden helikopterle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe’deki Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesine geldi. İnşaat alanında ve hastane binasında incelemelerde bulunan Erdoğan’a, bir hasta odasında Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Erdoğan, inşaatta çalışan işçileri de selamladı. Erdoğan, buradan Atatürk Havalimanı kampüsüne yapılan hastaneye geçerken “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak yeniden düzenlenen Yassıada’da sürdürülen çalışmaları havadan izledi. Erdoğan, daha sonra tarihî Hadımköy Askerî Hastanesinde inşası süren Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesini de inceledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi hastanelerini inceledi
10.05.2020 - 05:59 | Son Güncelleme: 10.05.2020 - 06:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde İstanbul’da yapımı devam eden üç hastanede incelemelerde bulundu.
Tarabya’daki Huber Köşkü’nden helikopterle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe’deki Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesine geldi. İnşaat alanında ve hastane binasında incelemelerde bulunan Erdoğan’a, bir hasta odasında Sağlık Bakanı Fahrettin
Etiketler : erdoğan,pandemi hastanesi,cumhurbaşkanı erdoğan,
703017 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/703017.aspx
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