Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarabya’daki Huber Köşkü’nden helikopterle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe’deki Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesine geldi. İnşaat alanında ve hastane binasında incelemelerde bulunan Erdoğan’a, bir hasta odasında Sağlık Bakanı Fahrettin

Koca çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Erdoğan, inşaatta çalışan işçileri de selamladı. Erdoğan, buradan Atatürk Havalimanı kampüsüne yapılan hastaneye geçerken “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak yeniden düzenlenen Yassıada’da sürdürülen çalışmaları havadan izledi. Erdoğan, daha sonra tarihî Hadımköy Askerî Hastanesinde inşası süren Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesini de inceledi.