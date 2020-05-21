Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kura törenine videokonferans ile katıldı. Kura töreninde genç hâkim ve savcılara hitap eden Erdoğan "Hâkim ve savcı görevini icra eder ama unutmayınız hâkim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır" dedi. Törendeki gençlere destek sözü de veren Erdoğan, Türkiye'nin geçmiş dönemde yargı konusunda yaşadığı sıkıntıları hatırlatarak şunları söyledi: Kimi zaman darbe vesayet güçlerinin, kimi zaman FETÖ gibi terör örgütleri etkisi altına giren adalet sistemimiz epece örselenmiştir. Milletin kalbinde rahmetli Menderes ve arkadaşlarının idamı da, 12 Eylül yargılamaları da, FETÖ kumpasları da acı izler bırakmıştı. Bunun için sizlerden vicdanınızı ve imzanızı Allah korkusu ve uygulamakla yükümlü olduğunuz kanunlar dışında asla hiçbir kimsenin hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum. Böyle ilkeli davrandığınızda hayatın sizin için daha zor olacağından şüpheniz olmasın.

ONURLU İSİM BIRAKIN

Ama gece başınızı yastığa koyduğunuzda içinizde hissedeceğiniz huzurun ve mutluluğun bedeli bu sıkıntılarla mukayese edilemez. Evlatlarınıza bırakacağınız en büyük miras ömrünü adalete adamış onurlu, saygın bir isim olacaktır. İçinizde çok para kazanmak isteyen varsa yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir. Gidip iş adamı, girişimci, yönetici olmalıydı. İçinizde şan şöhret peşinde olan varsa o da yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir. Gidip sanatçı, siyasetçi, sporcu herhangi bir alanın fenomeni olmalıydı. Hâkim ve savcı olarak size düşen görev şahsınıza emanet edilen adalet kulesini sessiz sedasız bir şeklide tıpkı merhum şehit Mehmet Selim Kiraz savcımız gibi gerektiğinde hayatınız pahasına korumanızdır. Görevinin hakkı ile yerine getirdiğinizde sadece iyi bir hâkim olarak anılacaksınız. Buna karşılık üzerinize düşenleri yapmadığınızda zalim sıfatı ile yaftalanacaksınız. Burada yaptığım hatırlatmaların sebebi mesleğe başlama aşamasında olan sizlere itimadımı, sizden beklentimi ifade etmektir.

Yeni dönemde yeni yargı reformlarının da gündeme geleceğini vurgulayan Erdoğan "İlk iki reform paketi yürürlüğe girdi. İnşallah meclisin yeni yasama döneminde yeni reform paketleri ile milletimizin huzurunda olacağız" dedi.

TÖRENDEN NOTLAR:

∂ Erdoğan, dönem birincisine ödül olarak istediği yere atanma hakkının verilmesi gerektiğini söyledi.

∂ Adaylardan birinin adı Sümeyye Erdoğan'dı... Cumhurbaşkanı "Bizim akraba galiba. Sümeyye Hanım nerelisin" dedi.

YÜZ YÜZE GÜVENLİK ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul Huber Köşkü’nde yapılan toplantı 3 saat sürdü. Zirvede, Suriye, Irak ve Libya başta olmak üzere Türkiye’nin güvenliğini yakından ilgilendiren bölgesel gelişmeler ayrıntılı olarak ele alındı.