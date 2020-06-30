Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Memnuniyet" kavramının önemine işaret eden Soylu "Yapacağımız işlerin halktaki karşılığını gözlemek, memnuniyeti ölçmek ve bunu bir stratejik rehber edinmek bu dönemin özelliklerinden olacaktır. Bunun için memnuniyet anketlerine ağırlık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde bunun çok başarılı bir örneğini verdiklerini, hızlıca organize ettikleri Vefa Destek Grubu eliyle, vatandaşın her hizmetini ayağına getirdiklerini hatırlatan Soylu "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunduğu için evden çıkamayan vatandaşlarımızın market alışverişinden maaş ödemesine, hatta tarlasının sürülmesine kadar pek çok konudaki toplam 7 milyon 9 bin talebe cevap verdik. Batı'nın gelişmiş ülkelerinin alelade bir maske bulma telaşına düştüğü bir süreç içinde, biz bunu yaptık" diye konuştu.