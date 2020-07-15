Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla ilgili olarak, “Ayasofya'yı yanlış bir kararla da olsa müzeye biz çevirmiştik, onu yeniden camiye de biz döndürüyoruz" diyen Erdoğan, 15 Temmuz destanıyla ilgili olarak da "Biz, milletimizle beraber yürüdük, milletimizle beraber o gece darbeyi ve darbecileri bitirdik" diye konuştu.

ERMENİSTAN’IN ÇAPINI AŞAN BİR HADİSE

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınadığını belirten Erdoğan “Bu saldırı Ermenistan’ın çapını aşan bir hadise. Amaç hem Yukarı Karabağ’da çözümü tıkamak, hem de yeni çatışma alanları ortaya çıkarmak” dedi. Erdoğan, Azerbaycan’a yönelik her saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt etmeyeceklerini sözlerine ekledi.

ŞEHİTLER İÇİN MECLİS’TE HATİM OKUNACAK

TBMM'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü programına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak. TBMM 15 Temmuz Anıtı önünde demokrasi nöbeti tutulacak. Ömer Halisdemir'in şehit edildiği an olan 02.16'da kırmızı beyaz renklerdeki balonlar uçurulacak. Mecliste, 30 kişiyle Kur'ân-ı kerim hatmi yapılacak ve hatim duası okunacak.