Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından millete seslendi. Müslümanların ve vatandaşların Kurban Bayramını tebrik eden Erdoğan, özetle şunları söyledi:

∂ Türkiye bugün yeni bir diriliş mücadelesi veriyor, yedi düvele karşı vatan müdafaası yapıyoruz.

∂ Ayasofya’nın sıradan bir müze yerine yapılış amacına uygun ibadethane olarak kullanılmasının her inançtan insanı mutlu ettiğine inanıyoruz.

∂ Ayasofya’nın yeniden ibadete açılışı, secdelerle buluşması camilerden bir caminin hizmete girmesi demek değildir. Bu adımla bir milletin adeta yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz.

∂ Camilerimiz bu ülkenin siluetinde ne kadar öne çıkıyorsa hedeflerimize o kadar yaklaşıyoruz demektir. Buna karşılık camilerimiz ne kadar boş kalırsa gönül toprağımız o kadar çoraklaşıyor demektir.

∂ Ülkemizde bir kesim yapılan yollara, köprülere, havalimanlarına, yüksek teknoloji atılımlarına, savunma sanayi projelerine, siyasi ve diplomatik hamlelere ne tepki veriyorsa Ayasofya’ya da o tepkiyi göstermiştir. Amaç öz güven sahibi büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasının önüne geçmektir, geçemeyeceksiniz, engelleyemeyeceksiniz ve ok yaydan çıkmıştır ve maksuda ulaşacaktır.

∂ Bu tür tavırlar faşizmin, dogmatizmin, tahammülsüzlüğün en kara, en vahşi, en kin ve nefret kokan biçiminin tezahürleridir.

∂ 24 saat açık kalacak Ayasofya Camii’nde 500 kişilik güvenlik ekibi sürekli görev yapacak.

∂ Bugün yeniden yemin ediyoruz ki ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz.

∂ Dayatmayla karşımıza çıkanlara cevabımızı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru gücümüzle vermekten asla çekinmiyoruz, çekinmeyeceğiz.

∂ Müzakere ve adil anlaşmalar yoluyla çözülebilecek meselelerde oldubittiyle ülkemizi dışlamaya kalkanlar her seferinde bu cevapla karşılaşacaklarını bilmelidir.

∂ Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında, huzurunda, zenginliğinde gözümüz yok. Tek arzumuz ve tüm gayretimiz kendi hakkımızı, hukukumuzu, çıkarlarımızı korumaktır.

∂ Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini bayram öncesi tamamlayacağız.

∂ (CHP Kurultayı): Kongre yaptılar, söyledikleri ‘Biz geliyoruz’. Neye geliyorsun? Projen var mı, yok.

FINDIK FİYATI 22.5 LİRA

Erdoğan, konuşmasının son bölümünde fındık üreticilerine yönelik şu mesajı verdi: Fındık alım fiyatını, yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu için 22,5, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak belirledik. Destekleme ödemeleriyle fındık üreticisinin kilogramdaki kazancını 25-25,5 lira düzeyine yükseltmiş oluyoruz.