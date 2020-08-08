Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya genelinde ekonomide koronavirüs seyrinden sonra çok ciddi zikzakların olduğunu belirterek "Burada tüm samimiyetimle ben içerideki düşmanları zaten gündeme getirmek istemiyorum, bize zaten dışarıdakiler yetiyor ama içeridekiler de onlara gayet güzel pompalama görevi ifa ediyorlar." dedi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, şunları kaydetti:

Ekonomide söylenenlerin hepsi bir tarafa. Benim Hazine ve Maliye Bakanı’mla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamalar, bunların hepsi, bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyor. Türkiye nerede, Batı nerede, dünya nerede... Pandemi döneminde 150'ye yakın ülkeye her şeyi gönderiyoruz. Bunları görmüyor musunuz? Bu, Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın.

DOLAR 10 TL OLACAKTI!..

Erdoğan "Burada çok açık bir şey söylüyorum. 18 yılda millî gelirimiz 236 milyar dolardan 754 milyar dolara çıktı. Keza ihracat 36 milyar dolardan 180 milyar dolara çıktı. Türkiye âdeta bir uçuşun içerisinde ama diyorum ya gözü olup görmeyenler hâlâ bu gerçekleri yanlış olarak yansıtmaya çalışıyorlar. Ne kadar yanlış olarak yansıtırlarsa yansıtsınlar biz Türkiye olarak bu kalkınmamızı, bu tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz." dedi.

Konuşması sırasında doların 7,34 seviyesinden 7,14 lira seviyesine kadar düşmesine ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları ifade etti: Yılbaşı itibarıyla (dolarda) 10 liradan falan bahsediyorlardı. Ama şimdi nerelere geldi? Bunlar gelip geçici şeyler.

KIYMETİHARBİYESİ YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasına ilişkin "Yunanistan'la Mısır arasında yapılan bu anlaşmanın hiçbir kıymetiharbiyesi yok" dedi. Yunanistan'la Mısır'ın kıyıdaş olmadığını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: Biz Libya'yla böyle bir anlaşmayı yaptıktan sonra bunların hepsi bu işin üzerine atladılar. Tabii şimdi bize oralardan gelen bilgiler de yani 'Biz bunu size karşı yapmış değiliz, burada bir yanlış anlaşılma olmasın.' gibi bu tür bilgileri de bize yansıtıyorlar. Olsa da olmasa da biz şu anda Libya'yla yapmış olduğumuz anlaşmayı kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.

Bizler burada özellikle deniz yetki alanlarında hiç hakkı, hukuku olmayanlarla buraları görüşmeye bile gerek duymuyoruz. Şansölye Merkel, benden ricada bulundu. 'İşte buradaki sondaj çalışmalarını durdurursanız benim işimi kolaylaştırırsınız.' dedi. Ben de Merkel'e, 'Biz şöyle 3-4 haftalığına bu sondaj çalışmalarına ara veririz ama ben bunlara güvenmiyorum. Göreceksiniz bunlar sözünde durmayacaklar.' Nitekim öyle de oldu. Biz bu Almanya-Yunanistan-Türkiye arasında üçlü görüşmeler başlattık. Yine sözlerinde duymayınca biz hemen sondaj çalışmalarına yeniden başladık.

MAKUL BİR DAVET

∂ Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin, Meral Akşener'e "Evine dön" çağrısını şöyle değerlendirdi: Bu doğrusu benim yadırgadığım bir davet değildir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok. Hele de HDP'yle, terör örgütleriyle el ele olmak İyi Parti'ye hiç uygun da düşmeyebilir. Bütünleşmenin gereği olarak bana göre önemlidir.

EN DOĞAL HAKKI

∂ (Muharrem İnce’nin parti kurma çalışması) Bu tür şeylere yabancı değiliz tabii. Bizim içimizden de birileri ayrıldı. Tabii bu parti nereye varır bilemem. Sayın Muharrem Bey'le ilgili olarak o da onun en doğal hakkıdır. Eski bir siyasetçidir, yani yeni değildir.

∂ "Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştüm. İstihbarat teşkilatlarımız bilgi paylaşımında bulunuyor. Patlamanın faillerine ilişkin henüz 'şunlar yapmıştır' diyemeyiz. Patlamanın nitrat kaynaklı olduğu söyleniyor. Öbür tarafta füzelerin olduğu depolardan kaynaklı olduğu söyleniyor. Yakından takip ediyoruz."