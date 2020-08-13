Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muharrem İnce, "CHP tarihinde ilk kez Meclis Grup Başkan Vekilleri seçimle göreve gelmiyor. Genel Başkan onları atıyor" dedi.

İnce'nin açıklamalarından satır başları;

"Kurultaylarımızda 5 dakika konuşabilmek için büyük çaba harcamak gerekiyor. İlerlemiş yaşına rağmen Genel Başkanımız İsmet İnönü, kurultaylarda günlerce kurultayı takip etmiştir. Şu anki Genel Başkanımız ise kendi konuşmasını yapmış ve alanı terk etmiştir."

"CHP'den ayrılırken dilekçeyle ayrılınmaz. Ayrılsam bile CHP'yi kurtarmak için ayrılırım."

"Bugün başlattığımız hareketin adı 'Bin Günde Memleket Hareketidir'. Kadrosu önemli kişilerden oluşmaktadır. Zafer hazırlanmaktır. Kadromuzla, söylemimizle zafere hazırlanıyoruz. Bu hareket gücünü milletimizden alacaktır."