Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. AK Parti'nin ilk günkü samimiyetle 19 yaşın heyecanı, 19 yılın tecrübesiyle mücadelesini kararlılıkla devam ettiğini belirten Erdoğan "19 yıl boyunca defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık, içeriden ve dışarıdan sayısız saldırıya maruz kaldık ancak milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik. AK Parti, ilk günkü samimiyetle 19 yaşın heyecanı, 19 yılın tecrübesiyle mücadelesini kararlılıkla devam ettiriyor" dedi.

YOLUNU ŞAŞIRANLAR OLDU

Erdoğan, AK Parti'nin 19 yıllık uzun yolculuğunda sabırla yürüyenlerin olduğu gibi nefesi yetmeyenler, nefesi kesilenler ve yolunu şaşıranların da olduğunu dile getirdi. Bu yolculuklarında, "böbürlenenler, kibre yenik düşenler, zaferi ve başarıyı kendinden menkul görenler" olduğuna dikkati çeken Erdoğan "Bunların hiçbirisine 'eyvallah' etmedik. Yolda kalanlara, bizimle yollarını ayıranlara aldırmadan, Hakk'ın ve halkın rızası için kutlu mücadelemize devam ettik" diye konuştu.

HALİÇ'İN HÂLİNİ GÖRÜYORSUNUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar hep hizmetler, eserler ve yatırımlarla konuştuklarını anlatarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine sert ifadeler ile yüklendi. Erdoğan, şöyle devam etti:

Seçim döneminde atıp tutanların düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hâle getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hâle getiren elhamdülillah bizdik ama şimdi bakın ne hâle geldi. Türkiye'nin pek çok yerinde benzer tablolara şahitlik ediyoruz. Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık, evet şimdi tekrar İstanbul, çöp dağlarıyla âdeta bir rezillik. İş bilenin kılıç kuşananın. Daha bir buçuk yıl öncesine kadar belediyecilik hizmetlerinde hiçbir sıkıntının yaşanmadığı şehirler toplanmayan çöpler, akmayan sular, bir türlü durağa gelmeyen otobüslerle şu anda gündem

İDEOLOJİK BELEDİYECİLİK HORTLADI

"Çöp, çamur, çukur" sözlerini hatırlatıp, bazı şehirlerde bunların yeniden insanların kâbusu olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı. Bilhassa belediye çalışanlarımız kılık kıyafetine göre, dış görünüşüne, siyasi tercihlerine göre ayrımcılığa uğramaya başladı. Bilhassa AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde bazı yöneticilerin âdeta bir öç alma, intikam alma hevesiyle hareket ettiğini görüyoruz. Seçimlerde 'kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız' diyenler, göreve geldikten sonra binlerce insanımızı işinden, aşından etti. Bay Kemal bu sözleri vermemiş miydi? Verdi bu sözleri, veren Bay Kemal, o garip insanları işinden, aşından, ekmeğinden etmedi mi? Biz ne yarım asırlık mahallî idareler geçmişimizde ne de 18 yıllık iktidarımız döneminde böyle sahnelerin yaşanmasına asla müsaade etmedik. Seçim döneminde söylediklerimizi, sandıklar kapandıktan sonra unutanlardan da olmadık.

PARTİLİLERE YEREL UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere uyarıda bulunarak "Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntının, en küçük bir memnuniyetsizliğin bedelini de ülke çapında öderiz. Bunun için çalışmalarınızı yürütürken ufkunuzu sadece şehrinizin sınırlarına hapsetmemelisiniz" dedi. Erdoğan, Genel Merkezde çalışmaları yapılan yerel yönetimler reformunu da önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planladıklarını söyledi.