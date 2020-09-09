Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın uluslararası hukuk bakımından haklı olmadığını herkesin söylemeye başladığına dikkati çekerek, Türkiye'nin tezlerini uluslararası hukuk çerçevesinde güçlü bir şekilde anlattığını ifade etti. Bakan Çavuşoğlu "Kendimize de güvendiğimiz için masada da varız diyoruz ama Yunanistan yanaşmıyor. Onun yerine sahada ve masada üstünlük sağlayamadığı için ve psikolojik üstünlüğü de kaybettiği için sürekli agresif tutum sergiliyorlar" açıklamasında bulundu.

DHKP-C, PKK ve FETÖ mensuplarının Atina sokaklarında serbestçe dolaştığını da hatırlatan Çavuşoğlu "Bizde Yunanistan'ın aleyhine faaliyet gösteren herhangi bir kurum ya da kişi var mı? Müsaade etmeyiz biz, ilkelerimizden vazgeçmeyiz" dedi.