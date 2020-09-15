Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Türkiye'deki limana dönmesinin aylık periyotlarla gerçekleşen rutin bir faaliyet olduğunu ifade etti. Açıklamada, Türkiye'nin Akdeniz'de uluslararası hukuka dayanan arama ve sondaj faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtilirken, Yavuz sondaj gemisinin ise hâlen Selçuklu-1 kuyusunda, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi de Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine devam ettiği hatırlatıldı. Olayla ilgili bir açıklama da Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu'ndan geldi. Katıldığı TV programında konuşan Çavuşoğlu şunları söyledi: Oruç Reis gemisi yaklaşık bir aydır sismik araştırma çalışmalarını sürdürüyordu ve aylık rutin bakım ve ikmal sebebiyle, Antalya limanına yakın bir yere demirledi. Bu rutin bir bakım ve ikmal çalışmasıdır dolayısıyla NAVTEX'i de bu nedenle yayımlamadık. NAVTEX sismik araştırma ya da sondaj yapılacak bölge için yayımlanır. Özellikle sismik araştırmada bu çok önemlidir çünkü o bölgede seyrüseferlerin değişmesi gerekir. CHP'nin sormadan "Geri adım" demesi iç siyasete yöneliktir.

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıran adımlarının hatırlatılması üzerine "Seville Haritası'ndan Yunanistan vazgeçmedikçe, Türkiye'nin kıta sahanlığına saygı göstermedikçe bu gerginlik bitmez" yorumunda bulundu. Çavuşoğlu dün ayrıca Doğu Akdeniz’le ilgili ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi yaptı.