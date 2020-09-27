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TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir
27.09.2020 - 11:57 | Son Güncelleme: 27.09.2020 - 11:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Şentop, Ermenistan'ın Azerbaycan cephe hattında sivillere yönelik saldırısına ilişkin, "Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir." değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler : tbmm,şentop,
734842 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/734842.aspx
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