Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Stampa'da “AB, bize yaptırım uygulamaya cüret etmesin. Türkiye, çıkarlarını savunacak” başlığıyla yayımlanan bir demeç verdi. Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yönelik yaptırımların gündeme gelmesine ilişkin Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: Her türlü yaptırım, karşı etki oluşturur ve haklarımızı, Kıbrıslı Türklerin haklarını koruma yönündeki kararlılığımızı güçlendirmekten başka etki göstermez. Türkiye, Doğu Akdeniz'de deniz sınırları konusunda maksimalist iddialar dayatmaya yönelik girişimler karşısında sadece kendi haklarını ve Kıbrıslı Türklerin menfaatlerini korudu. İlişkilerimizi normalleştirmek elzemdir ve bunu yapmanın tek yolu; bazı AB üyelerinin maksimalist taleplerini, Türkiye-AB ilişkilerinden ayırmaktır.

Çavuşoğlu, Rusya’nın Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında ara buluculuk teklif etmesine ilişkin “Rusya, ancak tarafsız olursa Ada'daki iki taraf arasında ara buluculuk rolünü çok iyi şekilde üstlenebilir” yorumunda bulundu. Rusya ile ilişkiler konusuna da değinen Çavuşoğlu “Rusya bizim komşumuz ve kesinlikle bölgemizin önemli bir aktörü. Mümkün olduğunca iş birliği yapar, gerektiğinde ise pozisyonumuzu koruruz” ifadesini kullandı.

AYRIMI İYİ YAPMALIYIZ

Çavuşoğlu “Türkiye’nin Azerbaycan’a yönelik desteğinin Ermenistan ile zaten hassas olan ilişkileri daha da zayıflattığını düşünmüyor musunuz” şeklindeki soru üzerine, şunları söyledi: Biz, burada saldırgan ile kurbanı ayırmalıyız. Düşmanlıkların derhâl durdurulmasına yönelik yüzeysel talepler ve kalıcı bir ateşkes, bu sefer faydalı olmayacak. Nihayetinde Ermenistan ile ilişkilerimiz belirsizse bu, bizim seçimimiz değil.