İşte Başkan Göksu'nun açıklamaları;

Ekim ayı iki kere sevindiğimiz bir aydır. Bu ayda, Cumhuriyetimiz kurulmuştur. Yine bu ayda İstanbulumuz düşman işgalinden kurtulmuştur. 6 Ekim tarihi, İstanbul için farklı bir anlam içermektedir. Batılı emperyalistlerin işgalci heveslerinin kursaklarında kaldığı ve İstanbul’u terk etmek zorunda kaldıkları tarihtir 6 Ekim. İstanbul’un meclisi olarak; bu işgalin sona erdirilmesinde ve milli mücadelede görev yapan asker ve sivil tüm kahramanlarımızı minnet ve rahmetle anıyoruz.Ve diyoruz ki, emperyalistlerin kirli ayakları İstanbul’a bir daha asla ayak basamayacaklardır. Böyle bir rüyayı göreni uykusundan uyandırmayız, hayal kuranın ise uykularını kaçırırız. Hem İstanbul’u kurtaran, hem de Kurtuluş savaşını verip Cumhuriyeti kuran bağımsızlık ruhu bugünde bu topraklarda varolmaya devam etmektedir. Trablusgarp, Balkan, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşından sonra milletimiz,adeta bir Zümrüd-ü Anka Kuşu gibi küllerinden yeniden doğmasını bilmiş ve devletini kurmuştur. Her cephede kazandığı büyük zaferler sonucu Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran irade, bir taraftan milletimize muasır medeniyetler hedefini gösterirken diğer taraftanda Cumhuriyet'in merhamet tasavvurunu ortaya koyarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle Cumhuriyeti "Kimsesizlerin kimsesi" olarak tanımlamıştır.

İşte bu bağlamda şunu ifade etmek isterim ki;

Cumhuriyetimizi kendi kafasındaki şablonlara göre tanımlayanlara inat; AK Parti son yirmi yılda, tam da Cumhuriyet'in milletimize gösterdiği hedeflerdoğrultusunda, bu ülkede kendini kimsesiz hissedenlerin kimi, gönlü kırık vatandaşlarımızın ise gönüldaşı olmuştur. Artık üniversite kapılarında kendini kimsesiz hisseden çocuklarımız kalmamıştır. Artık hastane kapılarında kendisini kimsesiz hisseden vatandaşımız kalmamıştır. Artık devlet kapılarında kendisini kimsesiz hisseden kimse kalmamıştır. Bilindiği gibi, gönül bağı sınır tanımaz, sınırlandırılamaz da. Resmi sınırlarımızın dışında olsalar bile, kendini kimsesiz hiseden herkesin bizim gönlümüzde yeri vardır. Emperyalistler öyle istiyor diye, gönül bağımız olan insanları gönlümüzden çıkaracak değiliz. Emperalistler öyle istiyor diye, Balkanlar’daki, Libya’daki, Suriye’deki, Azerbaycan’daki kimsesizleri unutacak değiliz. “Orada ne işimiz var?” diyenlere, biz de Cumhuriyetimizin anlamını hatırlatmaya devam edeceğiz:



“Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir.”

İşte bu duygu ve anlayışla 29 Ekim'de gururla kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum.Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri;

Dost ve kardeş ülkemiz olan Can Azerbaycan’ın bu günlerde Dağlık Karabağ’ı Ermenistan işgalinden kurtarmak için verdikleri haklı mücadelelerinde,

İstanbul’un Meclisi olarak bütün kalbimizle kendilerinin yanında olduğumuzuilan ediyoruz. Malumun ilamı olsa da tekrar etmekte fayda var: Dağlık Karabağ uluslararası hukuka göre kardeş ülke Azerbaycan’ın öz topraklarıdır. Diliyoruz ki Ekim ayı İstanbulumuzun olduğu gibi, Dağlık Karabağ’ın da kurtuluş ayı olsun.

Şimdi de İstanbul'un tarihteki gündeminden, bugüne gelelim.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay yaptığım değerlendirmede;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugünkü yönetiminin artık mazeret süreçlerini tamamen tükettiğini, kendilerine ait icraatlarla konuşmasının vakti geldiğini

ve hatta geçtiğini ifade etmiştim. Sayın başkanın bayat sakızı haline gelen engellenme bahanelerinin geçersizliklerini tüm delilleriyle de ortaya koymuştum.

Her konuşmamda ibret-i alem olsun ve tüm istanbullular bilsinler diye şu üç soruyu sormuştum:

1- İBB meclisi, bugüne kadar hangi projenizi engelledi?

2- Merkezi hükümet İBB'nin ödeneğinden 1 TL kesti mi?

3- CHP'li hangi ilçe belediyesi Ak Partili hangi ilçe belediyesinden, kişi başı

ödeneği olarak bir kuruş eksik aldı?

Bu soruların ardından da İstanbul’un temel probleminin engellenme değil, yönetememe sorunu olduğunu ifade etmiştim. Bunun hem beceri, hem de niyet eksikliğinden kaynaklandığını da belirtmiştim.

Ve bunu da şu iki kavramla tanımlamıştım.

• Problem körlüğü

• Yönetim kuraklığı Nasıl ki kuraklık toprağı çatlatırsa, toprağın doğasını bozarsa, bu yönetimdeki

kuraklık da şehirde bazı bozulmalara sebep olmaktadır.

Bunu da en net şekilde İBB yönetiminin değişen dilinde görüyoruz.

Geçtiğimiz 1.5 yıl içerisinde gördük ki, problem körlüğü ve yönetim kuraklığı;

• İcraat dili yerine; temenni ve slogan dilini,

• Vizyon dili yerine ise siyasi intihalcilik dilini,

• Hakikat ve şeffaflık dili yerine de manipülasyon ve çarpıtma dilini getirmiştir.Sayın başkanın etrafındakiler de bu dillerin farklı şive ve telaffuzlarını geliştirmeyi maharet saymakta ve tüm zamanlarını buna ayırmaktadırlar. Oysa buna ayırdıkları zamanı bu şehrin geleceğini inşa etmek üzere iş üretmeye, vizyon geliştirmeye, dert çözmeye ayırsalardı mazeret üretmek zorunda kalmazlardı.

İstanbul'un dilinin bir buçuk yılda nereden nereye geldiğini gördük. Bununla birlikte bu dile sirayet eden yeni bir kavramdan bahsetmek istiyorum. "Siyasi intihalcilik"

Yani, başkasının çalışmalarını kendine mal etmek, kendi yapmış gibi göstermektir.

Çalışanın emek ve başarısını kendine mal etmek ancak şu üç şeyle izan edilebir;

1. Kendi yetersizliğini örtme,

2. Kendini onaylatma,

3. Kendine pay çıkarma çabası

Özünde ise, egonun altında gizlenmiş, itiraf edilememiş bir ‘özgüvensiz’likdir. Baktığımızda görüyoruz ki, İBB, tüm reklam ve tanıtım mecralarında, gurur faaliyetleri olarak , hemen hemen tamamını bizim yaptığımız projelerin açılışını yeni bir hizmet olarak takdim etmektedir. Bu sahiplenme kurumsal devamlılık çerçevesinde olduğu müddetçe elbette bir sorun değildir. Çünkü bu projeler milletimizin projeleridir. Ama normal olmayan bunu sahiplenirken ortaya konan manipulatif ve intihalci dildir. Yıllar önce yapılmış olan projeler, sanki yeni yapılmış ve seçim vaatleri yerine getirilmiş gibi gösterilmektedir. Adeta “16 milyon İstanbullu”nun aklıyla dalga geçilmektedir. En kibar ifadesiyle bile söylersek, bu patolojik bir durumdur.Bu siyasal intihalcilik diline birkaç örnek vermek istiyorum.

KENT ORMANLARI

Sayın Başkan ve İBB yeni yönetimi tanıtımlarda diyor ki;

“Yeni yaşam vadileri yapacağız dedik. Yaptık

Kemerburgaz ve Sarıyer Atatürk Kent Ormanını açtık.” Bu cümle ne diyor arkadaşlar?

Sayın Başkan’ın yeni yaşam vadileri ile ilgili bir seçim vaadi varmış, onu yerine

getirmiş.

Peki soruyorum:

Bu vadileri hakikaten başkan ve ekibi mi inşa etti?

Yoksa sadece tabelasını mı astı?Başka?



KURBAĞALIDERE

Mesela başkan, İBB tanıtımlarında diyor ki;

“Kurbağalıdere’nin ıslahını hızlı bir çalışmayla çözdük.”

Peki gerçekler ne?Başka?





ÜSKÜDAR YAĞMUR SUYU

“Üsküdar’daki kronik sorunu, yağmur suyu projesi ile çözdük”

Ve ekliyor;

“Bu sorunlar kader değil, ihmaldir.”

Peki gerçekler ne?Başka?





MERTER OTOPARK

“Yapımını tamamladığımız Merter Otoparkı’nı hizmete açtık. Yıllardır sıkıntı

yaşanan bölgeyi rahatlatıyoruz diyor.”

“Edeb ya Hu” diyorum.

Bu bina 25 senedir İstanbul’a ve İstanbullulara hizmet veriyor Başkan.

25 yıl önce yapılmış binayı yaptığını iddia ediyorsun.

2018 senesinden beri ise otopark olarak hizmet verdiği halde hizmete açtığını

söylüyorsunBaşka?





CEMAL KAMACI SPOR KOMPLEKSİ

Cemal Kamacı Spor Kompleksi yapılan tadilat için kullanılan ifade . Yeniden inşa etmiş sayın Başkan. Öyle diyor.

Başkanın kendi tabiriyle ifade edelim.

E-5 karayolunu kullanan 16 milyon İstanbullunun aklıyla alay ediyorsun.

Bunları çıkarttığınızda, elinizde size özgü kalan, CHP genel başkanınızı davet

edebildiğiniz, sadece iki açılış var:

• Vakıfların restore ettiği, sizin sadece 50 liralık musluğunu taktığınız bir

çeşme açılışı.

• Sayın başkanın kabri başında gerçekleştirdiği nezaketsiz tavrı unutturmak

için satın aldığınız Fatih Sultan Mehmet Han’ın portresinin açılışı.

Son olarak size bir öneride bulunmak istiyorum;

Sayın genel başkanınızın vizyonunu hayata geçirerek; önümüzdeki günlerde,‘koronaya karşı ücretsiz yeni iskambil destesi’ projesini de yapar, sayın Genel

Başkanı bir de o açılış davet edersiniz. Böylece İstanbullular için her şeyiyle size ait orijinal bir projeniz hayat bulmuş olur.İstanbul için hayati öneme sahip olmasına rağmen algı ve manipülasyona kurban edilerek İstanbullunun sağlığı ve geleceği ile nasıl oynandığına dair bir konuyu daha paylaşmak istiyorum. İBB’nin yapamadığı her işe bir kulp uydurduğu hepinizin malumudur. Bu günlerde "Kanal İstanbul yapılırsa, Marmara denizi çürük yumurta kokar" diyecek kadar ileri giden bu zihniyetin bir başka bahanesine şahit olmaktayız. Malumunuz olduğu üzere İstanbul’daki otobanların kenarlarında var olan yeşil duvarlar bir bir sökülmeye ve yıkılmaya başlandı.Bahane olarak da bu uygulamaların bakım maliyetinin yüksek olduğu öne sürüldü.Peşinen ve üzülerek söylemeliyim ki; İBB’nin ve yeni yönetiminin İstanbul için iş yapma niyeti yoktur.Zira İstanbul gibi bir metropolde yapılan her hizmeti ‘maliyet’ olarak görmek,belediyeci kafası değil, müflis tüccar kafasıdır. Siz İstanbul için yapılan yeşillendirme çalışmalarını maliyeti yüksek bahanesiyle yerle bir edeceksiniz, sonra kalkıp ‘Yeşil İstanbul’ diye her yere pankartlar asacaksınız. Bunun adı düpedüz samimiyetsizliktir.

Öncelikle şunun altını çizmeliyim ki; İstanbul’un otoban kenarlarında var olan doğal bitki duvarlarının maliyeti Sayın Başkan’ın ve yönetiminin bahane

etmek için abarttığı rakamlarla hiç bir ilgisi yoktur. Söylediğim gibi bakımını yapmaktan aciz kaldıkları için kocaman bir algı oluşturmaya çalışmaktadırlar.İstanbul’da var olan dikey bahçe olarak da isimlendirebileceğimiz duvar uygulamarının tamamı yaklaşık 55 bin metrekaredir. Bunun tam 36 bin metrekaresi doğal yeşil bitkidir. Geri kalanı kompozittir.Bütün alanların herşey dahil aylık ortalama bakım maliyeti 720 bin TL’dir.

İddia ediyorum;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının, tanıtım mecralarına astığı belirsiz sloganlarının ve kişisel iletişim harcamalarının aylık maliyeti bu rakamın üstündedir. Burada meselenin maliyet olmadığı çok açıktır. Mesele iş yapma niyetlerinin olmaması ve İstanbul’un geri götürülme meselesidir.Burada size birkaç örnek göstermek istiyorum. Ve size şunu sormak istiyorum; İyi ve güzel olan her şeye bu kadar karşı çıkabilmeyi nasıl beceriyorsunuz? Ak Parti döneminde yapıldı diye sırf çamur atmak ve kötülemek için bu güzelliklere nasıl kıyabiliyorsunuz? Bu yaptığınızı şuna benzetiyorum. Karşısındakinin güzelliğini çekemeyen birinin onun yüzüne kezzap atarak güzelliğine zarar vermesi haberlerini zaman zaman gazetelerden okuruz. Yoksa siz de daha iyisini yapamayıp kıskandığınız için İstanbul'un yüzüne kezzap atıyorsunuz.Dikey bahçe uygulamalarına bir de şu pencereden bakalım. İstanbul gibi kalabalık metropollerde yeşil bitki örtüsünün şehre olan faydası inkar edilemez. Bu uygulamaların maksadı, hızla gelişen kentleşmenin yıkıcı etkilerini en aza indirgemek ve kentsel yaşam alanındaki insanlara yeşil mekan alternatifleri ve imkanları sunmaktır. İklimsel değişikliğin gündemdeki etkisini arttırmasıyla, dikey bahçelerin kent yaşamındaki yeri de gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Kentlerdeki yapıların bu dikey bahçeler sayesinde, artık hissedilebilir düzeylere ulaşan iklim problemine bir çözüm getireceği düşünülmektedir. Çok kısa bir geçmiş olmasına rağmen bu uygulamalar, halkımız tarafından çok

benimsenmiş ve farklı üniversitelerden 19 bilimsel teze konu olmuşlardır.

Bu bilimsel araştırmalar da göstermiştir ki;

Dikey bahçe uygulamaları ile yapıların bitkilendirilmesi çok çeşitli faydaları

da beraberinde getirmektedir. Kentsel dikey bahçelerin ekolojik, estetik ve

çevresel faydaları:

• Oksijen Üretimi

• Karbon emilimi

• Ses yalıtımı

• Börtü böcek için yer temini

• Toz tutma

• İnsanların iyi hissetmesi Siz bir yönetim iradesi ortaya koymuş olabilirsiniz. Ben İstanbul’da yeşil istemiyorum diyebilirisiniz. Ama bunu yaparken her konuda olduğu gibi

bahanelere sığınmak ya da geçmişe çamur atmaktan vazgeçmelisiniz. Çıkıp açık açık ben yönetemiyorum. Ben beceremiyorum, iki bitkinin bakımını yapmak bana zor geliyor demelisiniz. Bu konuda ben İstanbulluları doğru bilgilendirme ve sizi de uyarma görevimi yerine getirdim. Bundan sonrası size kalmışGerçi göreve geldiğiniz günden bu yana Ak Parti döneminde yapılmış ve açılışa hazır hale getirilmiş Kemerburgaz’daki Kent Ormanını açmak ve HacıOsman’da yüzyıllardır var olan ormana tabela asarak ben yaptım demekten başka İstanbul’a bir fidan bile dikememiş bir yönetimden, yeşil konusunda fazla şey bekliyoruz