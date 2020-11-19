Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Habertürk canlı yayınında soruları cevaplayan Arınç, Albayrak’ın istifa meselesinde dahli olduğuna dair haberleri yalanladı ve ''İki iddiada külliyen yalandır. Birincisi Albayrak'ın görevini bırakmasına dahil olmadım. ‘Gitmezse 30-40 AK Parti Milletvekili ayrılır’ demedim. İkincisi Yüksek İstişare Kurulu'nda isim zikretmedik" açıklamasını yaptı.

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın tutukluğuna değinen Arınç şu ifadeleri kullandı;

“Belki şunu konuşmuşlardır diyerek, bu iddianameleri okuyarak isyan etmiştim. Çocuk bile yazmaz demiştim, cübbeyi bile giyesim gelmişti. Kavala’nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş’ın da tahliyesi olabilir. Ey hâkim ve savcılar; Osman Kavala’nın hâlâ tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmesi lazım” ifadelerini kullandı.