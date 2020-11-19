Habertürk canlı yayınında soruları cevaplayan Arınç, Albayrak’ın istifa meselesinde dahli olduğuna dair haberleri yalanladı ve ''İki iddiada külliyen yalandır. Birincisi Albayrak'ın görevini bırakmasına dahil olmadım. ‘Gitmezse 30-40 AK Parti Milletvekili ayrılır’ demedim. İkincisi Yüksek İstişare Kurulu'nda isim zikretmedik" açıklamasını yaptı.
Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın tutukluğuna değinen Arınç şu ifadeleri kullandı;
“Belki şunu konuşmuşlardır diyerek, bu iddianameleri okuyarak isyan etmiştim. Çocuk bile yazmaz demiştim, cübbeyi bile giyesim gelmişti. Kavala’nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş’ın da tahliyesi olabilir. Ey hâkim ve savcılar; Osman Kavala’nın hâlâ tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmesi lazım” ifadelerini kullandı.