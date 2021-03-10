Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Saadet Partisi'nden geçen yılın mart ayında istifa eden Cihangir İslam dün CHP'ye katılmıştı. İslam'ın rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı.



Bu katılım, tabanda rahatsızlığa yol açmış, kimileri İslam 2013 yılında "Dinliyorum da Kemal Kılıçdaroğlu bu ülke için, bu toplum için, muhalefet için, TBMM için, en önemlisi CHP için çok daha büyük bir problem" şeklindeki mesajını hatırlatmıştı.

İslam'e ilk tepki istifası Beyoğlu'ndan geldi. Eski İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever "Artık bu kadarını yüreğim taşımıyor. Kusura bakmayın" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. Gülsever, Muharrem İnce’nin başlattığı Memleket Hareketi’ne katıldığını duyurdu.



Gülsever'in, paylaşımı şu şekilde:

“Dün, Bekaroğlu, İhsan Özkes, Ekmelettin,

Bugünkü dostlarımız, Abdullah Gül, Davutoğlu, Babacan.

Şimdi de, Cihangir İslam

Artık bu kadarını yüreğim taşımıyor. Kusura bakmayın. Benden bu kadar.

#MemleketHareketi

#İnceGönüllüleri"