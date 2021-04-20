Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

TBMM'de biriken fezlekelerin bir an önce görüşülerek karar bağlanması terörle mücadelede fayda sağlayacaktır. Meclis'te bölünmeye icazet yoktur. Hiçbir örgüt uzantısının mecliste yeri yok.

Hiçbir bölücü odağın, terörizme yardım ve yataklık yapan hiçbir menfur oluşumun, Mehmetlerimize kast eden, vatan evlatlarına kurşun sıkan hiçbir hain örgüt uzantısının Gazi Meclis’te yeri olamaz, demokrasi adına söyleyecek tek bir sözleri dahi bulunamaz.

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

Türkiye'nin geniş katılımlı bir anayasaya ihtiyacı var. Tefarruattan arındırılmış, yalın ve anlaşılır, hükümleri arsında çelişkilerden ayıklanmış, kısa, net milli ve manevi hayatımızın esaslarını kavramış, bize özgü bir anayasayla Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kucaklamamız kaçınılmaz milli bir görevdir.

Yeni anayasa hedefi aynı zamanda Türk Milletinin hedefidir. Bu hedeften kaçanları Millet affetmeyecek. Tarih affetmeyecek. Gelecek nesiller hiç affetmeyecektir. Bunu günlük siyasi çekişmelerin dışında tutmalıyız.

Herkes ittifakla darbe anayasasının rahatsızlığını dile getirmektedir. O nedenle bazı siyasi zihniyetlerin sudan sebeplerle oyun bozanlık yapmaları tutarsızlık ve samimiyetsizlik değil de, nedir.

Parlamenter sistem denenmiş ve dibi boylamıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine eften müften mazaretlerle karalama yarışına girmek eğer cehalet değilse biliniz ki işbirlikçiliktir.

Milliyetçi Hareket Parisi yeni anayasa vizyonunun kavramış ve çalışmaya koyulmuştur. CHP'ye sesleniyorum: gelin bu sürece siz de destek verin. İP'e sesleniyorum gelin bu onura siz de dahil olun. Darbe anayasasında aziz milletimizi kurtaralım.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Rusya-Ukrayna arasında yükselen tansiyon, ABD'nin Karadeniz'e savaş gemisi göndermekten vazgeçip devreye İngiltere'nin girmesi, bölgenin her türlü ihtimale açık olduğunu teyit etmektedir. Ukrayna ve Rusya arasında çıkacak muhtemel bir savaşın nihai olarak huzur ve barış denizi olan Karadeniz'in kana boyanması kuşkusuz felakettir.

YUNAN BAKANIN TARTIŞILAN SÖZLERİ

Mevlüt Çavuşoğlu, Dendias'a haddini bildirdi, huzurlarınızda yürekten tebrik ediyorum. Yunanistan'ın maşalığa soyunması, ucuz bir oyundur. Akdeniz'in güvenliğini tehdit eden yegani ülke Yunanistan'dır. Güvenceye alınan 12 adayı silahla ve askerle dolduran Yunanistan hem suçlu hem de korkaktır. Batı Trakya'daki soydaşlarımız asla yalnız değildir. Görüldüğü kadarıyla Yunanistan tarihten hiç ders almamıştır.

4 Nisan bildirisinin donanmamız üzerine gölge düşürmesi, iç ve dış mihrakları olan ahlaksız bir tertiptir. Emekli amirallerin bildirisini anayasal hak gören, düşünce özgürlüğüyle izah eden cunta sevdalıları demokrasi muhalifleri neyin ön hazırlığıyla neyi amaçlamışlarıdır?

128 DOLAR TARTIŞMASI

128 milyar dolar nerede sorası ihanetin maskesi oalrak mı kullanımlaktadır? Hazine ve maliye bakanı kaybolan para yok diyor, merkez bankası başkanı aynı şeyi söylüyor. Ancak CHP yine bunu sorguluyor? Para devletin kasasında, peki siz neredesiniz? Bunu bırakında 4 nisan bildirisinin heabını verin. Bunların siyasetleri de kalpleri de iflas etmiştir.

İşi gücü bırakıp gece yarısı bildirisi yayınlamak sonrada metin değiştrilmiş diye kıvırmak mertlik değildir. Mertlik demokrasiye sahip çıkmaktır.

Kur'anı Kerim'in öğretilmesinin nesinde laiklik vardır. Anayasa mahkemeleri her yerde ciban başı, her yerde sorun kaynağıdır.