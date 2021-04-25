Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Selimiye Mahallesi'ndeki Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğünde sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldiği fotoğraflara yer verdi.

Bu paylaşımına, "Bugün nöbetteki sağlık çalışanlarımızın iftar sofrasına Sayın Cumhurbaşkanımız teşrif ettiler. Sağlık çalışanlarımıza moral verdiler. Teşekkür ederiz." notunu düşen Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına yönelik mesajını içeren videoyu da "Sayın Cumhurbaşkanımızın yüreklendirici bir teşekkürü var." ifadesiyle paylaştı.