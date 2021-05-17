Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şentop, “Filistin’e yönelik baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa’da ibadet eden kardeşlerimize yapılan saldırıları, Gazze’de bebek-çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar giden vahim durumu gördükçe endişeleniyoruz. Siyonist İsrail’in devlet terörü uyguladığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve dünyanın buna sessiz kalışını teessürle takip ediyoruz.

Her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz

Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yanlarında, arkalarında duracağız. İsrail’in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz.

Filistin’e yönelik saldırıların son bulmasını istiyoruz

Halbusi ise, “Bizim Irak olarak tutumumuz sabittir, esaslıdır. Halk ve yetkili makamlar olarak Filistin halkının tam haklarının verilmesini vurgulamak istiyorum. Filistin’e yönelik saldırıların son bulmasını istiyoruz. Biz de Arap ülkeleri olarak yakın günlerde Arap Parlamentolar Birliği çatısı altında bir araya geldik. Bütün Arap ülkeler olarak ve oradan ortak tutum sergilemek açısından İslam Ülkeleri Parlamentolar Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı Örgütü çatısı altında hep birlikte ortaya çıkalım, hep birlikte bu zalimlere ne yapabiliriz bunun yapılmasını kararlaştırdık.” şeklinde konuştu.