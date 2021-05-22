Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu gençlikle ilgili açıklama yaparken 'Seçildiğimde' diyerek adaylığın sinyalini verdi

"Gençliği nasıl mutlu ederiz soru bu aslında. Ancak herkes için farklı bir çıta var. Bu gençlik özgürlük istiyor. Gençlere özgürlüğü vaad ediyorum. Emin olun seçildiğimde bana hakaret etmemek kaydıyla her türlü eleştiriyi özgürce yapacaklar."

Kılıçdaroğlu daha önce sorulan adaylık sorusuna bu sözlerle cevap vermişti.

'Şimdiden aday olmak tartışmasını da doğru bulmuyorum'

Bizim malum bir Millet İtifakı’mız var. İttifakla görüşmeden doğru olmaz bu. Ama ittifak da ol derse oluruz o zaman. Şimdiden aday olmak tartışmasını da doğru bulmuyorum. Taşlar yerine oturur konuşuruz. İttifakı oluşturan liderlerin soruları vardır, akıllarında adaylar vardır. Anayasa taslak metnine ilişkin görüşme devam ediyor. Bugünde görüşülecek. Ortaya uzlaşılan bir metin çıkar. Liderler de bu metne bağlı kalarak çıkar vatandaşla paylaşırlar bunu.